Israel anuncia la muerte del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán

El fallecimiento de Alireza Tangsiri, quien ejercía como comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán desde 2018, se convirtió en uno de los episodios más llamativos de la reciente ofensiva israelí-estadounidense sobre territorio iraní. Según informó el medio que difundió la noticia, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, atribuyó la muerte de Tangsiri y de otros oficiales a una operación militar planeada como respuesta a los bloqueos en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el medio citado, Israel señaló a Tangsiri como responsable directo de la organización y la ejecución de acciones militares que incluyeron el bombardeo y el cierre del paso marítimo en Ormuz. Katz enfatizó que la operación buscaba enviar un mensaje a la cúpula militar iraní, a la que calificó como integrante de "una organización terrorista". El ministro israelí aseguró: "Hoy, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria en una operación precisa y mortal", añadiendo que "varios oficiales" también perdieron la vida aunque no detalló sus identidades.

Sobre la relevancia estratégica de la operación, Katz afirmó que el fallecimiento de Tangsiri debería ser considerado "una noticia importante" para Washington. Añadió que la acción evidenciaba la cooperación de las FDI en el objetivo de garantizar la reapertura del citado estrecho, vital para el tránsito internacional de hidrocarburos. Según publicó el medio, Katz remarcó que las operaciones contra figuras de alto rango de la Guardia Revolucionaria continuarán con el fin de cumplir los objetivos bélicos de Israel.

Según detalló el medio, hasta el momento las autoridades oficiales iraníes no han reconocido ni confirmado la muerte de Tangsiri. La información señalada proviene de fuentes israelíes y refuerza el aumento de tensiones en el marco de las negociaciones entre Washington y Teherán acerca de un posible nuevo acuerdo nuclear.

Así lo replica el medio, la muerte de Tangsiri se da en un contexto particularmente delicado para Irán, que enfrenta desde finales de febrero una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos. Esta escalada comenzó durante un proceso de conversaciones bilaterales donde Washington y Teherán buscaban alternativas para reactivar el pacto nuclear.

En cuanto a la situación humanitaria, el mismo medio describió que autoridades iraníes han presentado un saldo de más de 1.500 muertes vinculadas a la ofensiva de las fuerzas israelíes y estadounidenses. Sin embargo, la ONG Human Rights Activists in Iran, radicada en Estados Unidos, aumentó ese número estimado hasta superar los 3.000 fallecidos. Este balance incluye a varias figuras de relevancia nacional en Irán, como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Además, entre las víctimas figuran nombres como Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, así como los ministros de Defensa, Aziz Nasirzadé, y de Inteligencia, Esmaeil Jatib. También se mencionan otras autoridades militares y miembros de órganos de seguridad.

El medio consignó que la elección del momento para la operación israelí coincide con la intensificación de medidas de presión sobre Irán, que desde 2019 mantiene a Tangsiri en la lista de sancionados de Estados Unidos, acusado en ese país de terrorismo. Esta situación interna se ha visto agravada por los ataques, que afectan directamente la capacidad de Irán de gestionar la seguridad en la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz.

El reciente ataque reivindicado por Israel, según detalló el ministro Katz y replicó el medio, subraya una estrategia de operaciones dirigidas hacia la eliminación de líderes militares iraníes. Según declaraciones del propio Katz recogidas por el medio, las acciones armadas de Israel contemplan el uso de todo el poderío nacional para alcanzar sus metas en el conflicto y evitar bloqueos que puedan comprometer las rutas marítimas internacionales.

Con el contexto de las negociaciones nucleares en desarrollo y la escalada militar en la región, la muerte de figuras clave como Tangsiri contribuye a modificar la dinámica geopolítica en una zona ya marcada por la tensión persistente. Según puntualizó el medio, estos hechos amplifican la incertidumbre sobre la estabilidad futura del estrecho de Ormuz y sobre el desenlace de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.