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Rusia tilda de "mentiras" las informaciones periodísticas sobre un inminente envío de drones a Irán

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Las autoridades de Rusia han tildado este jueves de "mentiras" las informaciones en medios sobre la posibilidad de un envío de drones a Irán para respaldar a Teherán en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Hay muchas falsedades en los medios", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. "Ni las publicaciones más respetadas están por encima de las demás a la hora de publicar estas mentiras", ha subrayado.

"No presten atención", ha zanjado Peskov, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax, tras ser preguntado por un artículo de 'Financial Times' que, citando a fuentes de Inteligencia occidentales, señalaba que Rusia se preparaba para enviar drones a Irán.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.

La ofensiva fue lanzada en medio de un proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

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