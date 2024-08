Pakistán promete mano dura contra los autores de los últimos ataques: "Es hora de acabar con el terrorismo"

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha subrayado este martes la necesidad de actuar con firmeza contra las organizaciones responsables de los últimos ataques que han dejado en la provincia de Baluchistán al menos 60 muertos. "Ha llegado el momento de acabar con este terrorismo", ha destacado. "Tenemos que avanzar resueltamente. No hay lugar para la debilidad", ha declarado en una reunión de gobierno en Islamabad en la que apeló a la "unidad" de todo el país para hacer a unos hechos, ante los que es insuficiente cualquier grado de condena. "Se equivocan si creen que van a imponer su control", ha advertido. Sharif también ha asegurado que estos ataques han ido dirigidos en contra de todos los paquistaníes y no solo contra una comunidad en concreto, como se cree, después de que afectaran principalmente a personas procedentes de la región de Punjab, recoge el diario 'Dawn'. "El único objetivo de sus nefastos e impuros objetivos es detener el camino del progreso", ha dicho Sharif, haciendo referencia a los ataques que han sufrido también algunos de los proyectos que Pekín ha comenzado a levantar en el país. Quieren "crear distancia entre Pakistán y China", ha dicho. Sharif ha prometido que se pondrán a disposición de las fuerzas de seguridad todos los recursos necesarios, aunque esto signifique reducir la inversión en otras áreas. "Los terroristas no tienen cabida. Pase lo que pase, serán erradicados por completo de este país", ha enfatizado. En la víspera, el Ejército de Liberación Baluchistán reivindicó los ataques coordinados que se produjeron en varias zonas de la provincia, dejando 61 muertos, entre ellos 19 agentes de las fuerzas de seguridad. El Ejército pakistaní respondió con contundencia y, según informes, eliminó a 21 rebeldes.

