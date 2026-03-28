Venezuela anuncia haber retomado sus sedes diplomáticas en EE.UU.

Washington, 28 mar (EFE).- El Gobierno venezolano retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, según anunciaron este sábado un grupo de funcionarios enviados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en visita oficial a Washington.

El encargado de Negocios de Venezuela para EE.UU., Félix Plasencia, aseguró en una publicación en la plataforma X que su gobierno "recuperó" los edificios consulares venezolanos y que estos serán "rehabilitados" para ponerlos al servicio de "todos los venezolanos".