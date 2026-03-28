Hezbolá informó sobre una serie de emboscadas dirigidas contra las fuerzas israelíes que llegaron a la localidad de Taibé, en el distrito de Marjayún, donde los combatientes del partido-milicia llevaron a cabo ataques coordinados a las 15:00, 15:30, 17:00 y 17:10 horas. El diario libanés 'L'Orient-Le Jour' recogió que estas acciones tuvieron lugar luego de que los efectivos militares de Israel alcanzaran por primera vez la orilla sur del río Litani desde el inicio de la ofensiva militar en el sur del Líbano, un objetivo previamente señalado por las autoridades militares israelíes. La presencia militar israelí en esta zona representó un avance significativo para el desarrollo del conflicto fronterizo y desencadenó la serie de enfrentamientos que tuvo como consecuencia un alto número de víctimas civiles y militares.

Según consignó el medio 'L'Orient-Le Jour', las tropas israelíes no solo avanzaron hasta Taibé, situada a unos 3,5 kilómetros del punto limítrofe más cercano con Israel, sino que también recibieron ataques adicionales en la carretera de Baidar al Naher. Los ataques del sábado resultaron en al menos 47 personas fallecidas y 112 heridas en distintas localidades del sur de Líbano, de acuerdo con el balance oficial entregado por el Ministerio de Sanidad libanés y citado por diversas fuentes periodísticas. La cifra de víctimas, que incluye tanto a civiles como a combatientes, elevó la tensión en la región durante una jornada marcada por la escalada de la violencia.

El Ejército israelí no había alcanzado el río Litani desde la ofensiva llevada a cabo en el otoño de 2024, días antes del acuerdo de alto el fuego temporal firmado entre las partes. Esta nueva incursión representa, según lo reportado por el partido-milicia Hezbolá y recogido por la prensa local, un cambio de dinámica sobre el terreno, debido a que el río Litani se considera tradicionalmente una línea estratégica en el sur del Líbano y uno de los límites autoimpuestos para operaciones militares terrestres en el área.

A lo largo del sábado, Hezbolá aseguró que sus combatientes repelieron múltiples intentos de avance israelí, focalizando sus ataques en efectivos y vehículos militares. Según publicó 'L'Orient-Le Jour', las maniobras tácticas abarcaban no solo ataques directos en la localidad de Taibé, sino también acciones armadas contra convoyes en rutas cercanas, como en la carretera de Baidar al Naher. La naturaleza escalonada y coordinada de los ataques intenta imponer dificultades logísticas y estratégicas al despliegue militar israelí en el sur del Líbano.

El Ministerio de Sanidad libanés confirmó el saldo de víctimas luego de los enfrentamientos, detallando que la suma de fallecidos y heridos superó la centena, cifra que refleja la magnitud de la jornada más violenta desde el comienzo de las operaciones terrestres en la frontera. El balance oficial incluyó personas con heridas de diversa gravedad y se distribuyó tras recibir los reportes hospitalarios y de los equipos de emergencia desplegados en la región.

El cruce militar en el río Litani, según señaló el diario 'L'Orient-Le Jour', se inscribe en un contexto de tensión permanente en la frontera entre Israel y el Líbano, donde los incidentes armados entre el ejército israelí y los militantes de Hezbolá se han intensificado durante los últimos meses. Las autoridades de ambos países han responsabilizado mutuamente a la contraparte en torno a la escalada, mientras que la población civil permanece en situación de riesgo debido al cruce de fuego y a la destrucción de infraestructuras clave.

De acuerdo con las fuentes citadas, la reacción de Hezbolá evidencia la disposición del partido-milicia a defender las zonas meridionales del Líbano mediante el uso de la fuerza frente al avance de las tropas israelíes más allá de líneas tradicionalmente consideradas como zonas de seguridad. El cruce del río Litani por las fuerzas militares de Israel se presentó como un hecho relevante en el marco del conflicto, recordando precedentes históricos sobre los límites de las incursiones terrestres y sus consecuencias para la estabilidad regional, según recogieron medios locales como 'L'Orient-Le Jour'.

El desarrollo de los enfrentamientos en la región de Marjayún y otros puntos próximos a la frontera continúa bajo observación internacional, mientras las cifras de víctimas y los reportes sobre desplazamientos de población civil reflejan el impacto del conflicto sobre la vida cotidiana en el sur del Líbano. Las autoridades libanesas y los servicios humanitarios mantienen el monitoreo de la situación sanitaria y de seguridad en relación a la evolución de la ofensiva y las posibles réplicas armadas.

El avance militar israelí y el despliegue de acciones defensivas por parte de Hezbolá en Taibé y en rutas estratégicas como Baidar al Naher delinean un nuevo capítulo en la confrontación fronteriza, según reportó 'L'Orient-Le Jour', marcando la mayor escalada registrada en la región desde las operaciones del otoño de 2024.