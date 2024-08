Goldman Sachs reduce proyección del crudo bajo los US$80 por barril

(Bloomberg) -- Las perspectivas del crudo para el próximo año empiezan a agriarse en Wall Street: Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley rebajaron sus previsiones de precios ante el aumento de la oferta mundial, incluido el incremento potencial de la OPEP+.

Los dos bancos prevén ahora que el barril de Brent, crudo de referencia mundial, se situará por debajo de los US$80 en promedio en 2025, con la previsión revisada de Goldman Sachs recortada a US$77, mientras que Morgan Stanley considera que los futuros oscilarán entre US$75 y US$78. Ambos prevén que el mercado del crudo será excedentario y que los precios tenderán a la baja en los próximos 12 meses.

La decisión de la OPEP+ de dar marcha atrás en los recortes voluntarios de la oferta puede significar que la organización pretende “disciplinar estratégicamente la oferta no procedente de la OPEP”, señalan en una nota los analistas de Goldman Sachs, entre ellos Daan Struyven, al tiempo que advierten de que los precios del crudo podrían no alcanzar sus previsiones revisadas en una serie de escenarios.

El petróleo ha caído en los últimos meses —perdiendo temporalmente todas las ganancias del año en lo que va de 2024— ante la inquietud de los inversionistas por la desaceleración del crecimiento de la demanda en China, el aumento de la oferta de fuera de la OPEP+, así como los planes del grupo de relajar las restricciones a la producción. Aunque el grupo ha estado dispuesto a sacrificar cuota de mercado reteniendo barriles para sostener los precios, el plan provisional de restablecer la producción puede alterar esa postura.

“Los mercados del crudo siguen siendo deficitarios, pero es probable que estén tan ajustados como lo estarán durante algún tiempo”, afirman en un informe los analistas de Morgan Stanley Martijn Rats y Charlotte Firkins. Para el cuarto trimestre de 2024, “la balanza volverá probablemente al equilibrio, y estimamos un superávit en 2025”, señalaron.

A las 7:19 a.m. ET, el barril de Brent se cotizaba a alrededor de US$81 y su promedio en lo que va de año ronda los US$83. Según Goldman Sachs, el Brent podría caer a US$60 si la demanda china de petróleo se mantuviera estable; a US$63 si Estados Unidos impusiera un arancel general del 10% a las importaciones de bienes; y a US$61 si la OPEP revirtiera totalmente sus recortes adicionales de 2,2 millones de barriles diarios hasta septiembre de 2025.

El análisis de Goldman Sachs también examinó el posible impacto sobre los productores de crudo shale de EE.UU. en caso de que la OPEP añadiera oferta, o si la mayor economía del mundo se contrajera. “Los precios podrían bajar significativamente a corto plazo, sobre todo si la OPEP desincentivara estratégicamente el crecimiento del shale en EE.UU. o si una recesión redujera la demanda de petróleo”.

