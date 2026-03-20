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Nextil consolida su presencia en Portugal con la compra del 70% de Sindutex

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Nextil ha firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) con la portuguesa Sindutex y su accionista principal para adquirir una participación mayoritaria del 70% en la compañía mediante una ampliación de capital de 1,75 millones de euros, suscrita íntegramente con fondos propios de Nextil, según ha informado este viernes el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía textil, especializada en soluciones de alto valor añadido, ha destacado que esta operación refuerza su estrategia de expansión y consolida su plataforma industrial en Portugal.

"Con esta inversión, Nextil avanza en su objetivo de crear una estructura productiva más integrada, ampliando sus capacidades y reforzando su posicionamiento en los segmentos de confección de lujo y premium", ha resaltado la empresa.

El consejero delegado de Nextil, César Revenga, ha destacado que la entrada en Sindutex consolida la presencia del grupo en Portugal, y supone "un paso más" en la construcción de su plataforma textil en Europa.

"Nos permitirá generar sinergias, ampliar nuestras capacidades productivas y reforzar nuestro posicionamiento en el mercado de lujo y premium, avanzando en nuestra estrategia de crecimiento sostenible y alineada con las exigencias de sostenibilidad y valor añadido a nivel global", ha añadido.

La compañía espera que la colaboración con SICI 93, filial 100% de Nextil en Portugal, refuerce las capacidades comerciales y productivas, generando nuevas oportunidades de 'cross-selling'.

Como consecuencia del refuerzo de capacidades derivado de la operación, Nextil estima que Sindutex podrá alcanzar en el ejercicio 2026 una cifra de negocio superior a los 10 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) superior a los 2 millones de euros.

"Estas proyecciones reflejan el potencial de crecimiento de Sindutex dentro de una plataforma industrial más amplia y con acceso a nuevos mercados", ha precisado el grupo.

Nextil ha detallado que la integración de Sindutex se llevará a cabo de forma progresiva, "respetando su identidad y cultura", y que su accionista principal continuará vinculado a la compañía, participando activamente en su desarrollo.

Nextil ha informado además de que negocia actualmente con varias compañías de mayor tamaño, tanto en Portugal como en América, para continuar ampliando su plataforma industrial.

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