Irán alerta de "consecuencias devastadoras" para el mundo si no actúa frente el "terrorismo de Estado" de Israel

Una actualización reciente de las autoridades iraníes incluyó la confirmación de más de 1.200 víctimas fatales tras la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos, de acuerdo con cifras proporcionadas por fuentes oficiales de Irán. Al mismo tiempo, la ONG Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, reportó un número mayor, señalando que los muertos superarían los 3.000, mayoritariamente civiles. En esa lista figuran personalidades de alto perfil, incluidos el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de la nación, así como el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib. También han perdido la vida altos mandos de las fuerzas armadas y responsables de organismos de seguridad nacionales, según indicó la misma organización a medios internacionales.

Según lo publicado por el medio, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió acerca de los posibles escenarios que podrían desencadenarse a consecuencia de la respuesta internacional a la actual escalada en Medio Oriente. A través de un comunicado en sus redes sociales, el mandatario se refirió al "terrorismo de Estado" que atribuye al gobierno israelí, y afirmó que "el régimen sionista se caracteriza por el terrorismo de Estado". Pezeshkian añadió que la reciente agresión cometida por Estados Unidos contra Irán y el asesinato del líder religioso sientan un precedente en el ámbito de los conflictos internacionales que, a su juicio, podría erosionar de forma irreversible los marcos legales internacionales.

La ofensiva militar de Israel y Estados Unidos, puesta en marcha el 28 de febrero, se ejecutó en el periodo en que ambos países sostenían conversaciones con Teherán con el objetivo de establecer un nuevo acuerdo nuclear. Según informó el medio, este contexto de negociación no impidió la intervención armada, la cual marcó un punto de quiebre en el plano diplomático y militar en la región.

Tras estos acontecimientos, el gobierno iraní lanzó ataques contra posiciones israelíes y activos de Estados Unidos en el Oriente Próximo, incluidas instalaciones militares, de acuerdo con los reportes del medio. Esta represalia representó una escalada en las hostilidades y generó preocupación internacional por la posibilidad de una extensión del conflicto a otros países de la región.

Pezeshkian alertó en su declaración que "si el mundo no se mantiene firme, las consecuencias serán devastadoras", subrayando la importancia de una reacción de la comunidad internacional ante lo que considera una agresión que vulnera las normas jurídicas globales y puede generar efectos de gran alcance en el equilibrio global y regional, consignó el mismo medio.

El registro de las víctimas mortales incluye no solo mandos civiles, sino también personal militar y de inteligencia de alto nivel. Entre ellos se encuentran responsables de defensa e inteligencia, así como aliados cercanos al liderazgo supremo iraní, lo que incrementó el impacto de la ofensiva sobre la estructura de poder en Irán, confirmó el medio.

La confrontación, reportó el medio, se desarrolla mientras Estados Unidos y otras naciones de la comunidad internacional buscan alternativas diplomáticas para contener la crisis. No obstante, la violencia actual ha intensificado las tensiones y dificultado el avance de las negociaciones, a la vez que amplía el riesgo de una escalada regional.

De acuerdo con la cobertura del medio, Naciones Unidas y otras entidades globales pidieron reiteradamente contención y respeto a las normas internacionales. El mensaje del presidente Pezeshkian apunta a que la falta de respuesta coordina ante las acciones de Israel marcaría un precedente negativo en la gobernanza mundial y el respeto de los marcos internacionales de resolución de conflictos.