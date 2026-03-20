Agencias

Heridas 50 personas, entre ellas 35 de gravedad, en un incendio en una fábrica en Corea del Sur

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Al menos 50 personas han resultado heridas, incluidas 35 en estado grave, a causa de un incendio registrado este viernes en una fábrica de productos automotrices en la ciudad surcoreana de Daejeon, situada en el centro del país, según han confirmado las autoridades.

El incendio se ha desatado en torno a las 13.15 horas (hora local), lo que ha llevado a los Bomberos a emitir una orden de movilización a nivel nacional, un paso dictado cuando se considera que la escala de las llamas supera la capacidad de las autoridades locales.

Por ello, el primer ministro surcoreano, Kim Min Seok, ha dado orden al Ministerio del Interior y los Bomberos para que usen todos los recursos y personal disponible, sin que por ahora haya confirmaciones sobre víctimas, tal y como ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

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