Pedro Almodóvar, su inesperada confesión en su divertido encuentro con David Broncano: "Vivo aislado"

Coincidiendo con el estreno de su última y esperada película, 'Amarga Navidad' -protagonizada entre otros por Aitana Sánchez-Gijón, Leonardo Sbaraglia, Patrick Criado, Bárbara Lennie, o Milena Smit, y en la que la modelo Nieves Álvarez debuta como actriz con un pequeño papel-, Pedro Almodóvar ha visitado por primera vez 'La Revuelta' de David Broncano.

Como no podía ser de otra manera, el presentador le ha hecho un recibimiento a la altura de la ocasión, y al grito del clásico "¡Pedrooo!" -emulando a Penélope Cruz cuando le entregó el Oscar a Mejor Película Extranjera por 'Todo sobre mi madre' en el año 2000- le ha definido como "una persona que más que un director de cine es una institución una religión". Me arrodillo ante él, si quiere. Me echo al suelo y le como los huevos. Le abrazo las piernas y me voy donde quiera. Es el mejor, es una leyenda. Es quizá el artista más importante de la historia, Leonardo Da Vinci es a su lado una auténtica m***. Estamos ante el más grande, ante la estrella que mas brilla. Un aplauso para Pedro Almodóvar" ha expresado, dejando sin palabras al manchego: "Me habían dicho que iba a ser una presentación sencilla. Creo que te has venido arriba", ha reaccionado abrumado entre los aplausos y vítores del público presente en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

Con su hermano Agustín Almodóvar y su sobrino Pablo en el patio de butacas, Pedro ha obsequiado a Broncano con un flan casero cocinado por su hermana María Jesús, "un ritual" que siempre supone "una fiesta" cuando aparece con uno en sus rodajes, antes de confesarle que "a veces tengo bloqueos". "De pronto no me acuerdo que tú te llamas David. De hecho, te voy a enseñar que tengo aquí apuntado 'Broncano', por si se me olvida. Reconozco humildemente que no he hablado mucho de ti, entonces no te tengo memorizado", ha reconocido entre risas.

Entre sus revelaciones, y a pesar de tratarse de uno de los cineastas más relevantes tanto de nuestro país como a nivel internacional, Almodóvar ha asegurado que "no uso mucho el móvil", y si se mantiene informado de la actualidas es gracias a sus tres asistentes, "Bárbara, que se encarga de todo lo internacional, Lola de lo nacional y Osama de lo más íntimo y personal, lo de la casa". "No tengo casi ni que llamar a nadie. Solo dar órdenes. Trabajan conmigo continuamente", ha explicado.

Y es que como ha reconocido, "especialmente ahora tengo un compromiso conmigo mismo y vivo bastante aislado". "Desde la pandemia no he parado de trabajar ni un solo día", confesando que fue durante los peores momentos del Covid-19 cuando "empecé a ser muy consciente del tiempo que me queda".

"Me estoy perdiendo cosas, he hecho mucha menos vida social, sobre todo comparado con los años 80, cuando mi vida era muy coral", se ha lamentado, admitiendo que "echo de menos la enorme libertad que había en ese momento".

Almodóvar también se ha enfrentado a las clásicas preguntas de Broncano y, en un alarde de sinceridad que ha dejado al presentador impactado, ha revelado que en cuando al sexo "estoy a cero". "No creo que haya perdido la líbido, pero sí la tengo agazapada por algún lado", ha añadido, apuntando entre risas que "si viene Brad Pitt dile que estoy en un diez o algo así, me pones como un atleta sexual".