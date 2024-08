Marlene Mourreau nos habla del drama familiar que vive con sus más allegados

A pesar de tener siempre una sonrisa en su rostro, hace unos meses hablábamos con Marlene Mourreau y nos confesaba que estaba viviendo un drama familiar porque no tenía ningún tipo de relación con su familia. Hace unos días, nos confirmaba que la situación es de lo más tensa: "Mi familia me ha desheredado". La vedette nos ha explicado que "mi padre se murió en 2012 y que me he enterado que habían hecho chanchullos en mi espalda para no dejarme en ninguna casa ni nada, cosas de los franchutis". Esa es una de las razones por las que la actriz ha tomado la decisión de romper los lazos con su familia: "Yo no hablo más, ni con mi madre, ni hablo más, lo poco que he hablado en los últimos años con ella es para discutir, entonces digo, mira, stop, se acabó. Yo no quiero persona negativa y gente tóxica en mi vida". En cuanto a Álvaro Muñoz Escassi, Marlene nos confesó que "no me interesa", de hecho nos comentaba que "me extraña mucho que María José Suárez, como una mujer con tanta clase y que me parecía siempre una mujer inteligente, como no se ha dado cuenta antes". Por último, también nos habló de la exposición pública que hacen algunos famosos con sus hijos y nos explicó que "cuando mi hijo era pequeñito hice la exclusiva de nacimiento porque la artista era yo y porque era famosa en su momento, pero el problema es cómo reacciona el niño o la niña, cuando ella abre los ojos, se hace mayor y que quiera hacer su camino solo y no quiere ser hijo o hija de"... lo que le ha ocurrido a ella porque "ese es el problema que yo tengo con el mío, porque no quiere ser hijo de Marlene Mourreau, quiere ser Gabriel Guevara y punto".

