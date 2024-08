María del Monte, su sorprendente broma en pleno concierto cuando se cumple un año del robo a su casa

Este fin de semana se ha cumplido un año del violento robo en casa de María del Monte e Inmaculada Casal. Y a pesar de que no están siendo momentos fáciles para la artista y su mujer -que continúan en tratamiento psicológico para superar el trauma que les causó que unos encapuchados asaltasen su vivienda y se llevasen sus joyas y objetos de valor tras maniatarlas, amordazarlas y amenazarlas con acabar con su vida- la sevillana nos ha sorprendido con la broma que hizo a su público en su último concierto. Este viernes 23 María ha actuado en Málaga y, a pesar de lo delicada de la fecha -puesto que el atraco tuvo lugar en la madrugada del 24 de agosto de 2023- ha tirado de sentido del humor compartiendo un inesperado chascarrillo que arrancó las risas de los asistentes y con el que ha dejado entrever que ha aprendido a convivir con lo sucedido, e incluso que ya tiene fuerzas para bromear sobre ello. Y es que en un momento dado del concierto -que no se perdió Inmaculada y en el que también pudimos ver a grandes amigas de la pareja como Toñi Moreno con su hija Lola, o la también artista Diana Navarro- María se quitó su relos y llamó a una amiga para que se lo guardase en el camerino exclamando entre risas: "Toma Cristina, que se me ha olvidado quitarme el reloj. ¡Para uno que me queda!", haciendo referencia al robo en el que le sustrajeron su colección de relojes de alta gama y del que su sobrino Antonio Tejado está siendo investigado como presunto autor intelectual del golpe. "En la vida hay que tomarse las cosas como vengan, pensar que hay que aceptarlas y no luchar contra ellas" ha lanzado a su público, recordando la importancia de asumir los golpes de la vida y pasar página. E incluso ha compartido un simpático comentario de una malagueña que escuchó en el informativo antes del concierto: "Estaba viendo las noticias y había alguien de Málaga que le habían quemado el coche. A esta mujer le han preguntado, '¿y el seguro que es lo que le va a dar? Y ha dicho ella, 'el pésame'. Estaba sola en el hotel y esto solo puede pasar en Málaga, esto no lo hay en otro lado. ¡Qué inteligencia tienen todos ustedes" ha añadido, arrancando el aplauso de los malagueños. Y por si no fuera suficiente con estos inesperados chascarrillos intentando hacer bromas a pesar del violento atraco que sufrió hace un año, María se ha ganado a su público pidiéndoles que "aparcasen todos sus problemas para divertirnos un ratito y pasarlo bien". Un concierto en el que, más bromista y sonriente que nunca, la artista ha mandado un mensaje muy especial a Diana Navarro por haber viajado desde A Coruña para asistir a su concierto, y también se ha 'reído' como nunca con el atuendo de Toñi Moreno, una amplia casaca que ha comparado con el de una pitonisa: "Quiero pedirles un aplauso también fortísimo para mi amiga Toñi que está por ahí. Ha venido esta noche a echarme las cartas. Es que la he visto entrar en el camerino y le digo: ¿que has venido a verme o a echarme las cartas? que gracias por venir". Un momento en el que la presentadora se ha asomado al escenario para declarar su amor por María y decirle lo mucho que estaban disfrutando tanto ella como su pequeña Lola de su actuación.

