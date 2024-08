La criptomoneda vinculada a Telegram se desploma tras la detención de Pavel Durov en Francia

La cotización de Toncoin (TON), el token de The Open Network vinculado a Telegram que actualmente es el décimo criptoactivo más grande del mercado, lograba estabilizar su cotización en la sesión de este lunes, después de llegar a caer el domingo hasta un 21%, tras la detención este sábado por la noche en Francia del fundador y consejero delegado de Telegram, Pavel Durov. Este lunes, a pesar de que en las primeras horas de negociación el token se estabilizaba por encima de 5,60 dólares, el valor del criptoactivo aún está alrededor de un 16% por debajo del nivel precio a la detención del emprendedor de origen ruso. De este modo, desde la noticia de la detención de Durov, la capitalización de Toncoin ha caído en casi 3.000 millones de dólares (2.680 millones de euros) al situarse actualmente en unos 14.266 millones de dólares (12.744 millones de euros), frente a los más de 17.200 millones de dólares (15.400 millones de euros) del pasado sábado. The Open Network ha expresado a través de su perfil en la red social X su apoyo a Pavel Durov mediante la etiqueta #FREEDUROV y actualizando el logotipo y fotos de perfil de Toncoin con la imagen del llamado "perro de la resistencia ('Resistance Dog')", el símbolo global de la resistencia digital. De su lado, la plataforma de mensajería Telegram ha afirmado este domingo por la noche que cumple con las leyes de la Unión Europea, después de que su fundador y director general, Pavel Durov, haya sido detenido en el aeropuerto francés de Le Bourget por negarse a moderar contenidos relacionados con menores en la red social, convirtiéndole en cómplice de cualquier delito que se cometa en ella. "Telegram cumple con las leyes de la UE, incluida la Ley de Servicios Digitales. Su moderación se ajusta a los estándares de la industria y mejora constantemente. Durov no tiene nada que ocultar y viaja con frecuencia a Europa. Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma", reza un comunicado. Durov, que había aterrizado en el aeropuerto de Le Bourget --cerca de París-- procedente de Azerbaiyán, fue detenido el sábado por la noche por la Gendarmería de Transporte Aéreo (GTA). La Justicia francesa entiende que Telegram es un aliado potencial para la comisión de delitos de fraude, contra menores o tráfico de drogas entre otros, dadas las herramientas que ofrece, así como la falta de moderación en su uso y la escasa colaboración con las autoridades.

Compartir nota: Guardar Nuevo