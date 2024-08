Álvaro Muñoz Escassi reaparece en la boda de Jordi Cruz y Rebecca Lima

Después de todo el revuelo mediático que se creó tras su ruptura sentimental con María José Suárez por la supuesta infidelidad que tuvo con Valeri, Álvaro Muñoz Escassi ocupaba los titulares de este país por su romance con Hiba Abouk... pero eso ya ha quedado atrás. El jinete ha estado de vacaciones disfrutando de diversos lugares en España y, según se ha contado en los platós de televisión, se le ha visto muy bien acompañado... pero, por el momento, no se sabe nada de su situación sentimental. Este sábado, el modelo reaparecía ante las cámaras en la vida de Jordi Cruz y Rebecca Lima... pero lo cierto es que evitó a la prensa en todo momento. A la entrada en el convento no quiso hacer declaraciones, mostrándose reacio a hablar de todas las polémicas de las que ha sido protagonista. Una vez en la fiesta, pudimos ver a Álvaro con otros invitados, hablando y disfrutando de una velada de lo más divertida con amigos y rostros conocidos que no quisieron perderse el enlace.

