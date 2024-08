Isabel Pantoja se deja querer por sus fans tras el concierto en Albacete

Isabel Pantoja disfrutó anoche de un concierto espectacular en la plaza de toros de Albacete de casi tres horas y a su salida, multitud de fans le esperaban para verla y poder hablar con ella. Aunque esto último no fue posible porque la tonadillera no accede a ello con normalidad, sí que se mostró de lo más cariñosa. Montada en el mismo furgón donde entró horas antes a la plaza de toros, la artista pidió al conductor que encendiese las luces del interior para que sus fans pudieran verle el rostro y desde dentro no dudó en mandarle besos a todos. Haciendo gestos con sus brazos en señal de agradecimiento, Pantoja no dudó en sonreír a toda esa gente que tras su show quiso esperarle para verla más de cerca. Pletórica y muy emocionada, la cantante demostró nuevamente la importancia de sus fans en su vida. El próximo 7 de septiembre Isabel estará en Valencia; el 21 en Tenerife y el 27 en Alcalá de Henares... una gira repleta de shows por toda España con la que está celebrando sus 50 años encima de los escenarios.

