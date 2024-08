Blinken subraya que "el tiempo es oro" en Gaza y pide cerrar el acuerdo "en los próximos días"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha emplazado a Israel y a Hamás a cerrar un acuerdo "en los próximos días" para aplicar un alto el fuego en la Franja de Gaza y facilitar la liberación de los rehenes, incidiendo desde Qatar en que "el tiempo es oro". Blinken ha aterrizado en Doha tras reunirse en El Cairo con autoridades egipcias, dentro de una nueva gira regional que le llevó en primera instancia a Israel. Sobre la mesa figura un plan de paz propuesto a finales de mayo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El jefe de la diplomacia norteamericana ha reiterado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le trasladó "directamente" durante la reunión que ambos mantuvieron que estaba a favor de la última propuesta, por lo que ahora espera "que Hamás haga lo mismo". Con las dos partes de acuerdo, quedaría por "completar" la puesta en práctica, pero en cualquier caso Blinken ha insistido ante los medios en que el diálogo no puede demorarse 'sine die'. "El tiempo es oro" tanto para los rehenes como para los ciudadanos gazatíes que "corren el riesgo de resultar heridos o morir en una guerra que no comenzaron y que no pueden parar", ha agregado. "El tiempo es oro porque, cada día que pasa, persiste el peligro de una escalada en la región, escalada que estamos intentando impedir", ha dicho Blinken, que ha puesto en valor la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar. Estos dos últimos países, ha explicado, están "en contacto directo" con Hamás. El plan de Biden se divide en tres fases y plantea en última instancia la salida de las tropas israelíes de Gaza y el inicio de la reconstrucción de dicho enclave. El secretario de Estado norteamericano ha señalado que Washington ha sido "claro" desde un primer momento y no aceptará "una ocupación a largo plazo de Gaza" por parte de Israel.

