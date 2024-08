La primera Copa del América en Barcelona será un hito en la historia de la vela femenina

(corrige apellido de Theresa Zabell en segundo párrafo)

Barcelona, 20 ago (EFE).- Por primera vez en la historia la competición de vela más antigua e icónica del mundo, la Copa del América, tendrá una categoría propia femenina, la Puig Women's America's Cup, un antes y después para la mujer en este deporte, pese a todo el camino que todavía queda por recorrer.

Mónica Azón, "coach" de los equipos femenino y juvenil de la próxima Copa del América, reserva del equipo olímpico de Theresa Zabell en Barcelona'92, ha destacado en una entrevista con EFE el "crecimiento exponencial" de las mujeres en la vela desde hace treinta años, cuando ella misma comenzó a navegar sin apenas referentes.

La categoría femenina en la vela se había estrenado en unos Juegos Olímpicos en Seúl 1988, y aún faltaban más de veinticinco años para que en España existiera la Liga Iberdrola de vela femenina, entre otras modalidades náuticas también con representación femenina.

Que este 2024, precisamente en la Copa del América de Vela, la más antigua de todas las competiciones deportivas de todas las disciplinas del mundo, se dispute por primera vez una categoría propia femenina es "un paso enorme" y da al mismo tiempo una gran visibilidad en la historia de la vela a Barcelona y a España, reflexiona la ex-olímpica.

Mirando las cifras, las deportistas de vela españolas no solo navegan, sino que lo hacen muy bien. Según los datos de la Federación española de vela, de los 17.000 federados, apenas un 22 por ciento eran mujeres y, sin embargo, de los 13 del equipo olímpico en estos JJOO de París la mitad más uno son regatistas femeninas.

"Sin duda la vela española siempre ha tenido muchas mujeres de alto nivel; sirva como ejemplo que a París viajamos con 7 mujeres y 6 hombres, ya que en clases preolímpicas España siempre ha destacado en su categoría femenina", han explicado a EFE desde la federación.

Además, que la vela cuente también con categorías "mixtas" en algunos torneos da muestra de la obviedad de la igualdad de géneros en un deporte donde "la fuerza es importante, pero no determinante", explica Azón.

"La experiencia en navegación, el conocimiento en meteorología, la capacidad de estrategia y de gestión física y mental durante competiciones que son muy largas también son importantes y ahí no hay diferencia entre hombres y mujeres", ha razonado.

Para esta Puig Women's America's Cup, España, con el Sail Team Barcelona, cuenta con campeonas mundiales y representantes olímpicas como las patronas Silvia Mas y Támara Echegoyen (abanderada española en París), así como 'trimmers' como Paula Barceló, Nicole van der Velde, María Cantero y Neus Ballester (también reserva en el mixto).

"Tenemos el mejor equipo que podíamos tener, muy fuerte a nivel curricular. Todas están dándolo todo pese a lo complicado de la semanas previas y los JJOO. Tan solo la falta de entrenamiento con embarcación propia, en lugar del simulador, nos podría restar alguna oportunidad para llegar a la final", ha contado.

Pese a todo lo conseguido, la ahora "coach" tras competir en tres JJOO, reconoce que todavía "queda camino por recorrer en la vela femenina".

Y no es la única. Blanca Manchón, dos veces campeona del mundo y también exolímpica en Atenas y Tokio, ha explicado a EFE que, como en otros deportes, queda mucho por hacer para facilitar la conciliación de las deportistas con su vida personal y particularmente con la maternidad.

"El deporte en general no está pensado para que seas madre. No hay bajas ni planes específicos. Y si no acompañan los resultados, olvídate. O te arruinas o te aburres de seguir intentándolo. Más aún si tienes más de un hijo", cuenta Manchón.

"Queremos un protocolo de ayuda dentro de la Federación para conciliar, por ejemplo cuando viajas, para que una cuidadora te eche una mano. O para que cuando estás embarazada puedas entrenar específicamente para mantener cierto nivel", explica.

Por lo que respecta al ambiente que se respira en el agua, eso sí, y a diferencia de otros deportes, Manchón destaca que en la vela "no hay machismo", una igualdad dentro de las embarcaciones a la que ayuda que las mujeres a menudo naveguen con hombres en las categorías mixtas y que existan distintos roles dentro del barco.

"Yo no he tenido nunca ningún problema. A los chicos les gusta que naveguemos y entrenemos con ellos, no hay conflicto", asegura la deportista, otra de las mujeres que no se perderá la Copa del América femenina. Una categoría que ha llegado "para quedarse". Eso sí, solo ha tardado 173 años. EFE

