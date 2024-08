La banca española se desprende de 13.511 millones de euros en activos tóxicos, según Atlas Value Management

La banca española ha soltado lastre con la venta en 2023 de activos tóxicos valorados en 13.511 millones de euros a través de 32 operaciones, frente a las 47 del ejercicio anterior, lo que supone 3.000 millones de euros menos, según los datos que maneja Atlas Value Management, que llegan hasta el segundo trimestre de 2024. Tal y como se recoge la segunda edición del informe Atlas Insight Assets Management, las entidades que lideran el ranking de activos tóxicos en España son Sareb (3.000 millones de euros), Santander (2.928 millones de euros), Blackstone (2.000 millones de euros), Deutsche Bank (1.380 millones de euros) y CaixBank (1.204 millones de euros). Por su parte, GCBE, Axactor, Fortress, Cerberus y Kruk se posicionan como los principales compradores de carteras. Pese a estos movimientos de desinversión, la banca sigue manteniendo un stock valorado en 43.259 millones de euros, un 32% menos que en 2022, donde el acumulado alcanzó los 63.699 millones. "En estos dos últimos años, la tasa de morosidad de los hogares se ha mantenido estable, por lo que es lógico que las entidades financieras continúen poniendo el foco en la desinversión de NPLs [non perfoming loans] a través de la venta de carteras de esta tipología", explica el socio de Servicios Financieros y Real Estate de Atlas Value Management, José Masip. El total de ventas acumuladas desde 2008 al primer semestre de 2024 es de 262.681 millones de euros. "Cabe destacar que este último año, el grueso del volumen de operaciones cerradas ha sido de NPL 'unsecured', es decir, deudas fallidas sin colateral inmobiliario, un 73% del valor transaccionado", continúa el experto. En concreto, las carteras Victoria (3.000 millones), Nébula (2.000 millones de euros) y Valhalla (1.200 millones de euros), de Sareb, Blackstone y Deutsche Bank, respectivamente, han sido las mayores transacciones del pasado 2023 en carteras de NPLs no garantizadas. "Durante el último año las entidades han intentado desinvertir más volumen del finalmente formalizado, por ejemplo, el proyecto Sunshine de Axactor que suponía 6.000 millonnes de euros que finalmente no pudo cerrarse satisfactoriamente", agrega Masip. En el ámbito europeo, España se mantiene en el cuarto puesto de Europa con un mayor ratio de NPLs --préstamos fallidos o de dudoso cobro-- frente a la media europea (2,15%), solo por debajo de Chipre, Grecia y Polonia. A diciembre de 2023, el stock total de NPLs disponible para todo Europa ascendía a 381.600 millones de euros. Respecto a lo que va de 2024, la firma destaca que durante el primer semestre, el mercado "sigue encauzado" y la banca ha continuado con su proceso de deshacerse de activos tóxicos. "Si bien es cierto que, de momento, la mayor parte del volumen transaccionado es de NPLS 'unsecured', sigue estando "en boca" de todos, el apetito por los reperforming loans (RPLs)", explica Masip. Estas préstamos son aquellos que en un momento dado pasaron a ser dudosos o fallidos, pero que ahora están al corriente de pago y, por tanto, también son objetivo de los inversores. Masip destaca algunas operaciones de los primeros meses de 2024, como la venta que realizó el fondo Oaktree de una cartera a LCM Partners, donde también se incluyó el servicer Redwood o la adquisición de Zolva por parte de Cerberus a través de su servicer GCBE. Así, esta última firma ha aumentado sus activos bajo gestión en 6.000 millones de euros en NPLs no garantizados, de tal forma que cuenta con una cartera valorada en torno a 25.000 millones de euros. Así, en lo que va de año, se han cerrado 15 operaciones por un valor de 10.107 millones de euros, lo que supone ya casi el 75% del valor de las ventas que se produjeron en todo 2023. Además, el importe medio de las carteras adjudicadas rondaba los 674 millones de euros, frente al ticket medio de 423 millones de euros del año pasado. Para el segundo semestre, Masip indica que la persistencia de los altos tipos de interés y la inflación hacen prever en el sector que los impagos "empezarán a aflorar".

