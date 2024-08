El italiano Jannik Sinner conquista el título en 'Cincy'

El tenista italiano Jannik Sinner conquistó este martes --de madrugada en España-- el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras imponerse al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6(4) y 6-2, y se postula como favorito para el US Open, último 'Grand Slam' del año, el al que llegará después de un 2024 con cinco títulos en cinco finales. El número 1 del mundo consiguió su segundo Masters 1.000 del año después del de Miami. Este partido en 'Cincy' arrancó con un primer juego complicado para el italiano, que tuvo que afrontar dos bolas de rotura ante un Tiafoe espoleado tras las victorias previas que le permitieron llegar a la primera final de Masters 1.000 en su carrera. El de San Candido salvó ambas opciones y mantuvo su servicio. Por su parte, el estadounidense fue sumando turnos de servicio sin apenas dificultades, llegando al 4-4, donde dispuso de una nueva oportunidad de rotura que tampoco pudo aprovechar. Con el 6-5, el transalpino dispuso de su primera opción, que además le hubiera dado el set, pero el estadounidense pudo salvarla y llevar el parcial al 'tie-break'. Ahí, el talento y la capacidad de competir en momentos importantes de Sinner le dieron el primer parcial ante un rival que veía como su gran esfuerzo no daba frutos. El número 1 mundial no pierde un desempate desde los cuartos de final de Wimbledon, cuando perdió ante el ruso Daniil Medvedev, y en este torneo llegaba tras ganar los dos que disputó en semifinales ante el alemán Alexander Zverev. Una vez superado el primer set, el partido se encarriló mucho para él, que fue aumentando poco a poco su nivel y aprovechando los despistes de su oponente, quien no encontraba la forma de hacer daño al ganador del Abierto de Australia de este año. Ya en el primer juego, no desperdició la opción que le brindó el estadounidense para romper el servicio y firmar el primer 'break' de la final. A partir de ese momento, el norteamericano ya no pudo sostener el poderío del italiano, que se hizo dominador claramente y rompió de nuevo el servicio de Tiafoe en el quinto juego, colocando el 4-1 tras un largo juego que no fue capaz de amarrar el de Hyattsville. Sinner pudo certificar la victoria con 5-1 en el marcador, cuando dispuso de hasta tres bolas de partido al resto, pero finalmente cerró el triunfo con su servicio, con el que solo cedió un punto en el segundo parcial. Con este triunfo, el transalpino suma ya cinco títulos este curso, tras los de Australia, Róterdam, Miami y Halle, y continúa con su pleno victorioso en finales en 2024. Su siguiente reto es el US Open, donde su mejor resultado son los cuartos de final de 2022, cuando cayó ante el campeón español Carlos Alcaraz en cinco espectaculares sets. Precisamente el jugador murciano también fue el verdugo en aquella edición de Tiafoe, que logró alcanzar las semifinales, y firmando así su mejor resultado como profesional en las instalaciones de Flushing Meadows.

