El Gobierno luso evalúa enviar un medio aéreo para combatir el fuego en Madeira

Lisboa, 20 ago (EFE).- La ministra de Administración Interna (del Interior) de Portugal, Margarida Blasco, señaló este martes que el Gobierno está evaluando la posibilidad de enviar un medio aéreo a la isla de Madeira, la mayor del archipiélago homónimo, para ayudar al combate del incendio.

"El Ministerio de Administración Interna está evaluando todas esas cuestiones, creo que todo lo que sea para mejorar las condiciones de los madeirenses podemos hacerlo", indicó la responsable política, en declaraciones a los periodistas cuando fue preguntada por el posible envío de un medio aéreo.

La protección civil regional combate desde el 14 de agosto el incendio declarado en zonas forestales al oeste de Funchal, capital del archipiélago, que hasta el lunes había quemado al menos 4.733 hectáreas, lo que representa cerca del 6,4 % de la isla.

La orografía es complicada y hay zonas a las que los efectivos antiincendios no pueden llegar por la vía terrestre, por lo que el presidente de la protección civil regional, António Nunes, no descartó este martes dejar que el fuego arda en algunas zonas donde no es posible acceder por tierra.

En los últimos días los bomberos han estado apoyados por el único medio aéreo que hay en la isla, cuya parte norte "es muy escarpada y con mucho viento", dijo Blasco.

"La conjugación de estos factores conlleva una dificultad mayor en la lucha contra el fuego", apuntó la ministra, quien insistió en que ante "todo aquello" que el Gobierno de la región autónoma entienda que necesita, el Ejecutivo central se va a sentar para estudiar qué es lo mejor. EFE

