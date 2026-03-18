Cuba anuncia el restablecimiento de su Sistema Eléctrico Nacional tras el apagón total

El restablecimiento de la red eléctrica en toda Cuba se alcanzó tras lograr la conexión de la provincia de Granma al Sistema Electroenergético Nacional. Esta última integración permitió que el sistema quedara completamente enlazado a nivel nacional, un hecho que sucedió luego de varios días de interrupciones prolongadas y un colapso total del suministro de energía durante la jornada anterior, según informó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) en sus comunicados difundidos en redes sociales.

De acuerdo con información publicada por la UNE, el restablecimiento se logró bajo "condiciones muy difíciles", mientras continúan operaciones para que las unidades de generación térmica retomen plenamente la sincronización con el sistema nacional. El anuncio del restablecimiento se hizo luego de extensos trabajos técnicos que permitieron superar el episodio de desconexión total que afectó a la isla, el primero registrado en lo que va del año. En la misma línea, el primer ministro Manuel Marrero ratificó el restablecimiento y enfatizó que el proceso representó un esfuerzo notable del personal técnico y operacional encargado de la red eléctrica cubana.

El medio oficialista destacó las palabras del jefe de gobierno, quien reconoció la labor de los trabajadores eléctricos en la resolución de este incidente, refiriéndose a ellos como “héroes” en su comunicación pública. Marrero puntualizó el contexto hostil en el cual se llevó a cabo la reactivación del sistema eléctrico y subrayó la determinación demostrada por los equipos responsables.

Según publicó la UNE, posteriormente a la reconexión de Granma, todas las provincias de Cuba quedaron interconectadas, lo que cerró el proceso de reestablecimiento operacional. La entidad detalló que sigue adelante la preparación de diversas unidades térmicas pendientes de sincronización total con la red nacional, un proceso que buscan completar para garantizar la estabilidad del servicio en todo el territorio.

Este episodio de caída y restablecimiento eléctrico se produjo cuando la infraestructura de generación y distribución enfrentaba un contexto de restricciones externas, entre ellas el endurecimiento de las condiciones para la importación de carburantes e insumos esenciales. Según consignó la empresa estatal cubana, el país atribuye estos problemas al bloqueo energético impulsado por el gobierno de Estados Unidos, que en enero pasado intensificó la presión diplomática y económica al advertir la aplicación de aranceles a las empresas y naciones que suministren petróleo a la isla.

El apagón nacional del lunes representó la primera desconexión total desde el 10 de septiembre de 2025. De acuerdo con lo informado por la UNE y autoridades cubanas, las causas del corte se encuentran vinculadas a la limitada disponibilidad de combustible, el envejecimiento de la infraestructura eléctrica y las restricciones derivadas de las condiciones internacionales adversas.

Durante los días previos a la desconexión total, gran parte de la población padeció cortes de luz prolongados, lo que provocó afectaciones a servicios esenciales y generó diversas dificultades en la vida cotidiana. El restablecimiento de energía ha sido presentado por las autoridades como una muestra de la capacidad de resiliencia del sector energético cubano, pese al entorno restrictivo descrito.

En la comunicación oficial se reiteró que la recuperación operativa del sistema constituye uno de los mayores desafíos para el país en las actuales circunstancias, debido a la persistente escasez de recursos y la necesidad de realizar mantenimientos y renovaciones profundas en la infraestructura eléctrica. El gobierno cubano, según reportó la UNE, mantiene la prioridad en el abastecimiento eléctrico y en la búsqueda de soluciones técnicas que permitan evitar futuras situaciones similares.