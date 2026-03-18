Venezuela cifra en más de 7.500 las personas que se han beneficiado de la ley de amnistía

Durante su intervención en la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, extendió una invitación a los venezolanos residentes fuera del país para que soliciten su inclusión en los beneficios de exención establecidos en la legislación aprobada el pasado 20 de febrero. Rodríguez precisó que la medida contempla también a exdiputados que formaron parte del Parlamento elegido en 2015, cuyo mandato finalizó el 4 de enero de 2021, conforme al calendario surgido tras las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, sobre las que la oposición y entidades internacionales como la Unión Europea mantuvieron críticas.

Según informó la cadena VTV, Jorge Rodríguez comunicó que hasta la fecha 7.580 ciudadanos han recibido los beneficios previstos en la ley de amnistía. Detalló que la aplicación de la normativa ha superado las previsiones iniciales, expandiendo su alcance a casos y situaciones que no estaban recogidas explícitamente en el texto original. De acuerdo con esta declaración, la administración venezolana amplió las opciones de amparo legal dentro del marco de la comisión encargada de dar seguimiento a la aplicación de la medida.

El medio confirmó que Rodríguez realizó el anuncio acompañado por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien forma parte de la comisión y ha servido de mediador en procesos anteriores relativos a la liberación de personas detenidas por causas políticas. Zapatero manifestó su respaldo a la ley, argumentando que la amnistía representa un ejercicio de política elevada y reconciliación, capaz de contribuir a dejar atrás los enfrentamientos y promover la convivencia nacional. “Hay en la amnistía futuro, hay en la amnistía política, alta política, perdón, aquello que fundó la democracia. Hay en la amnistía reconciliación, que sintamos que vivimos en un país común, compartido, un destino para todos”, citó el medio venezolano.

Jorge Rodríguez sostuvo en su comparecencia que el proceso abierto bajo el liderazgo de su hermana Delcy Rodríguez, presidenta encargada, ha propiciado avances hacia el diálogo nacional y la búsqueda de consensos con sectores de la oposición. Entre los asistentes a la reunión de la Comisión de Seguimiento, Rodríguez destacó el rol desempeñado por Zapatero, al subrayar que, en su criterio, “alguna vez se sabrán todas las gestiones, todos los trámites, todas las reuniones y todos los viajes relámpagos que ha hecho a Venezuela para buscar las formas de que se encaminaran los procesos políticos por la vía del diálogo, por la vía del acuerdo y por la vía de la búsqueda de consensos”, según consignó la cadena VTV.

Aunque la cifra oficial anunciada por Rodríguez alcanza los 7.580 beneficiarios desde la aprobación de la ley, organizaciones independientes mantienen cálculos diferentes. En particular, la ONG Foro Penal reportó durante el fin de semana anterior que únicamente se han producido 690 liberaciones a partir de la implementación de la medida, que inició el 8 de enero de 2026, según publicó la misma cadena venezolana.

Rodríguez pidió a todas las personas que consideren cumplir con los requisitos para acogerse a la ley o a sus extensiones, y que se encuentren fuera del país, que presenten sus solicitudes por escrito o a través de representantes legales a la comisión. Explicó que esta oportunidad contempla no solo a quienes hayan enfrentado procesos judiciales por motivos políticos, sino también a exparlamentarios que finalizaron funciones tras los comicios de 2020. El medio venezolano indicó que estas elecciones no recibieron el reconocimiento de distintas fuerzas opositoras ni de varios organismos internacionales, que concluyeron que el proceso electoral carecía de garantías suficientes.

Durante la actividad, el expresidente Zapatero subrayó el carácter unilateral de la ley promovida por Delcy Rodríguez y la necesidad de trabajar para superar el resentimiento en el contexto político y social actual: “La Venezuela de hoy exige reconciliación, confianza y convivencia y, ¿por qué no?, abrazos”, expresó en declaraciones recogidas por VTV.

En el desarrollo de la sesión, Jorge Rodríguez remarcó que el proceso político impulsado por la ley de amnistía constituye una nueva etapa para Venezuela, centrada en el establecimiento de canales de comunicación y en el tratamiento de los conflictos mediante el diálogo. Tanto Rodríguez como Zapatero insistieron en la importancia de mantener abiertos los espacios de negociación en materia política, para avanzar hacia una mayor convivencia entre los distintos sectores nacionales.

La promulgación de la ley y la posterior conformación de una comisión de seguimiento han buscado facilitar el análisis detallado de las solicitudes y situaciones personales de quienes pudieran beneficiarse de la exención, ofreciendo la posibilidad de evaluar casos individuales bajo el marco normativo aprobado en febrero. Según detalló el medio VTV, el proceso cuenta con mecanismos para recibir y procesar las peticiones presentadas desde el extranjero, con el propósito de aumentar el alcance de la normativa más allá de los límites originalmente previstos.