VÍDEO: Trump asegura que Irán está "negociando" y sugiere que Mojtaba Jamenei puede estar muerto

Durante una comparecencia pública en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su escepticismo sobre el estado de salud y la identidad del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. El mandatario afirmó que existen versiones que sostienen la posibilidad de que Jamenei esté "gravemente herido" o incluso "muerto", lo que introduce un nivel adicional de incertidumbre en las ya complejas relaciones diplomáticas entre ambos países. Al referirse a la falta de imágenes recientes de Jamenei, Trump describió la situación como "muy inusual", sumando a las especulaciones sobre la verdadera situación del liderazgo en la república islámica. Además, Trump señaló que la ausencia de confirmaciones oficiales alimenta los rumores acerca de la salud del dirigente y de la estructura del poder en Irán, lo que dificulta cualquier posibilidad de avanzar en el diálogo bilateral, según consignó Europa Press.

Según reportó Europa Press, Trump señaló en sus declaraciones que Irán está buscando negociar con Estados Unidos el fin de la guerra, aunque aclaró que un acuerdo inmediato no está en el horizonte. El presidente estadounidense indicó: “Están negociando, y nosotros siempre hablamos (...). Yo hablo con todo el mundo, porque a veces de eso salen resultados”, recalcando la disposición de su administración a mantener vías de comunicación abiertas. Pese a este contacto, Trump expresó dudas sobre la disposición de Teherán para alcanzar un entendimiento, argumentando que Irán “puede no estar listo todavía” para un pacto, especialmente porque “están recibiendo una paliza”, y reiteró: “No sé si están listos aún”.

Al ser consultado sobre el proceso de negociación y el futuro acuerdo entre ambos países, Trump manifestó incertidumbre acerca de la autoridad en funciones en Irán. “Ni siquiera se sabe quiénes son sus líderes”, afirmó, expresando que la confusión respecto al liderazgo actual iraní constituye uno de los principales obstáculos para un posible acercamiento. En esa línea, el presidente estadounidense subrayó: “Todos sus líderes están muertos, hasta donde sabemos. Pero están todos muertos. No sabemos con quién estamos tratando”, una afirmación que, de acuerdo con Europa Press, hace referencia a los bombardeos realizados por Estados Unidos contra la cúpula dirigente iraní.

El mandatario estadounidense insistió ante los periodistas en la teoría relacionada con el estado de salud del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei. Reiteró que existen numerosas versiones sobre su situación y señaló la “inusual” escasez de imágenes recientes, lo cual, afirmó, es un factor determinante en el aumento de las especulaciones. De acuerdo con Trump, “mucha gente está diciendo que está gravemente desfigurado. Dicen que perdió una pierna, una de ellas, y que ha resultado muy gravemente herido. Otras personas dicen que está muerto. Nadie dice que esté al cien por cien sano”.

A lo largo de la comparecencia, Trump insistió en que la invisibilidad pública del nuevo líder añade incertidumbre al proceso de negociación. “A este no lo hemos visto en absoluto. Así que eso puede deberse a muchas razones diferentes”, sostuvo, conforme reportó Europa Press. Tales comentarios ilustran el ambiente de incertidumbre que rodea tanto al posible liderazgo de Jamenei como a las perspectivas de acuerdos entre Washington y Teherán.

Las últimas ofensivas estadounidenses contra altos cargos de la república islámica, según las palabras de Trump, contribuyeron a un nuevo escenario de fragmentación interna y cambiaron el equilibrio de poder dentro del país persa. El presidente insistió en que la eliminación de figuras clave del régimen ha tenido un impacto profundo e inmediato sobre la capacidad de Irán para responder en el terreno político y militar. Así lo recolectó el medio Europa Press durante el evento.

El presidente Trump también destacó el enfoque de su administración ante el diálogo internacional, manifestando su voluntad habitual de interactuar con diversos actores globales, aunque el estado de las negociaciones con la república islámica seguiría condicionado por la falta de certezas sobre sus interlocutores. Europa Press explicó que estos factores continúan definiendo el tono de las relaciones bilaterales y la expectativa respecto a un posible fin del conflicto, dejando abierta la duda sobre los siguientes pasos de ambas naciones.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, los comentarios de Trump se produjeron en medio de especulaciones generalizadas originadas por la ausencia de apariciones públicas y la escasez de información oficial sobre Mojtaba Jamenei. El presidente estadounidense utilizó esta coyuntura para justificar la postura cautelosa de su gobierno y argumentó que la propia estructura de poder iraní estaría viviendo una fase de confusión interna. Las afirmaciones del mandatario reflejan la falta de datos verificables y la persistencia de rumores, en tanto medios, figuras políticas e instituciones internacionales esperan algún anuncio oficial que aclare la situación del liderazgo iraní.

Las tensiones entre Washington y Teherán se mantienen como un asunto central en la política internacional, y la indeterminación sobre el paradero y la salud de Mojtaba Jamenei representa un elemento adicional en la ecuación diplomática. La información recogida por Europa Press también pone de manifiesto el uso de la incertidumbre sobre la situación de los líderes iraníes como argumento por parte de Washington para justificar su cautela y sus reservas a la hora de contemplar un acuerdo con el gobierno de Irán.

Europa Press señaló que las imágenes y testimonios sobre Jamenei han sido limitados o ausentes, fortaleciendo la tesis de que el máximo líder podría atravesar serios problemas de salud o haber fallecido. La hipótesis de que Jamenei pudiera haber perdido una pierna o haber resultado “gravemente desfigurado” fue enfatizada por Trump como uno de los comentarios circulantes entre distintas fuentes anónimas y observadores internacionales.

En ese contexto, la incertidumbre sobre la identidad y las condiciones de los dirigentes iraníes permanece como un factor que condiciona seriamente los contactos y las posibles negociaciones entre ambos países. La administración Trump, según sostuvo el presidente, mantiene una postura de expectativa mientras trata de recabar información confiable sobre la realidad interna de la república islámica y sobre la persona con la que podría interactuar en las discusiones de alto nivel.

De manera paralela, la presencia de rumores y la carencia de detalles oficiales han derivado en una proliferación de teorías acerca de la estructura de sucesión y el auténtico equilibrio de poder en Teherán. Según Europa Press, esta opacidad genera un desafío adicional para la diplomacia estadounidense y planifica la hoja de ruta de Washington frente a los acontecimientos que pudieran suceder en el plano doméstico iraní a corto y mediano plazo.

Las palabras de Trump, en este contexto, adquieren relevancia en el plano internacional, puesto que cualquier variación en el esquema de poder iraní puede tener repercusiones directas sobre la estabilidad regional y mundial. Europa Press ofreció cobertura a la declaración y puso a disposición el video del evento, en el que puede observarse al presidente estadounidense detallando su percepción sobre la coyuntura iraní, el estado de las negociaciones bilaterales y el futuro de las relaciones entre ambos países.