Unas 15.000 personas secundan la Marcha Sobre la Convención Demócrata en apoyo a Palestina

Unas 15.000 personas, según las organizaciones convocantes, han secundado la manifestación propalestina celebrada con motivo del inicio de la Convención Nacional Demócrata en Chicago para protestar por el apoyo estadounidense a la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. La marcha ha comenzado en Union Park, muy cerca de donde se celebra la convención demócrata, en el United Center, con varias intervenciones de activistas frente a una audiencia en la que abundan las banderas palestinas y las kufiyas o pañuelos palestinos. "La coalición Marcha Sobre la CND lucha por los derechos y la liberación del pueblo oprimido y contra la explotación de los obreros. Desde el 19 de agosto de 2024 marchamos sobre la Convención Nacional Demócrata de Chicago para dar visibilidad a las reivindicaciones populares ante la dirigencia del Partido Demócrata", proclama la organización en su página web. "El Partido Demócrata es una herramienta de los milmillonarios y de las grandes empresas", han subrayado las más de 200 organizaciones que conforman la coalición. Uno de los portavoces de la coalición, Hatem Abudayyeh, ha explicado que "hemos dejado claro desde el principio que no hay diferencia entre (Kamala) Harris y Joe Biden". "No hay mal menor cuando el mal menor ayuda a cometer un genocidio", ha afirmado por su parte Faayani Aboma Mijana, también portavoz de las organizaciones convocantes. "No vamos a ser los responsables si Kamala Harris pierde las elecciones", ha advertido en declaraciones a la CNN.

