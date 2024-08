Lara Dibildos y Carlos Maturana, puro romanticismo en su nueva escapada a Ibiza en su primer verano de amor

Lara Dibildos y Carlos Maturana están exprimiendo al máximo su primer verano juntos. Aunque en un primer momento la pareja prefería mantener su relación al margen del foco mediático, después de casi seis meses juntos su relación está tan consolidada que no dudan en presumir de lo enamoradísimos que están en cada una de sus apariciones. Y tras arropar a Norma Duval en la capilla ardiente de su sobrino Juan Carlos, Lara ha viajado de nuevo a Ibiza con su chico para disfrutar de unos días de desconexión aprovechando un parón en la obra de teatro que protagoniza en la capital, 'No más besos'. Varias semanas después de inaugurar sus vacaciones con un divertido y apasionado posado en redes sociales oficializando así su noviazgo, la pareja ha regresado a la isla para coger fuerzas en la recta final de este verano tan especial en el que su historia de amor no ha hecho más que afianzarse. Cómplices y sonrientes, Lara y Carlos aguardaron pacientemente la cola de los taxis en el aeropuerto de Ibiza sin dejar de intercambiar bromas, confidencias y besos, demostrando que su relación marcha a las mil maravillas y que tras su ruptura con Cándido Conde-Pumpido, la hija de Laura Valenzuela ha encontrado en el modelo granadino a su media naranja.

