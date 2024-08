Dos menores asesinados en apenas 24 horas en España: "Son la punta del iceberg de la violencia contra la infancia"

Dos menores de edad han sido asesinados este fin de semana en España, con apenas 24 horas de diferencia: un niño de 11 años que fue apuñalado este domingo por un encapuchado mientras jugaba en un campo de fútbol, y una menor de 17 años, que murió el pasado sábado tras recibir un disparo presuntamente a manos de su padrastro. En declaraciones a Europa Press, la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo, ha advertido de que estos casos son solo "la punta del iceberg" de la violencia contra la infancia en España. "Son un ejemplo más de cómo hay muchos casos de violencia contra la infancia y la adolescencia. Que los que vemos son la punta del iceberg y son situaciones muy graves, pero que hay otras que no se detectan y es importante que se conciencie a la sociedad sobre que la violencia contra la infancia no se puede tolerar", ha subrayado Perazzo. En este sentido, ha recordado que hace tres años se aprobó la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia frente a todas las formas de violencia (LOPIVI) pero ha puntualizado que "sigue haciendo falta trabajo, sobre todo de concienciación y de formación". "Que los propios chicos y chicas puedan identificar las situaciones de violencia y que los profesionales y las profesionales también tengan la capacidad de acompañar, sobre todo de ayudar, de detectar las situaciones de violencia", ha insistido. El otro "gran reto" en violencia contra la infancia, según ha añadido Perazzo, es "la especialización de la justicia y la fiscalía". Así se han pronunciado desde Save The Children después de conocerse estos dos casos de violencia. El primero de ellos fue el de una menor de 17 años, que falleció el pasado sábado tras recibir presuntamente un tiro por parte de su padrastro en localidad toledana de Otero. La madre, de 36 años, también resultó herida muy grave y fue trasladada al Hospital 12 de Octubre de Madrid. En el operativo también participó la Guardia Civil. Apenas 24 horas después, un niño de 11 años falleció tras ser agredido con un objeto punzante mientras jugaba con otros compañeros en las instalaciones deportivas de la localidad toledana de Mocejón. Tras ocurrir el suceso, se desplazaron hasta el lugar un médico de urgencias, un helicóptero sanitario y una UVI, que solo pudieron certificar su fallecimiento. La Guardia Civil ha desplegado un amplio operativo para detener al autor del asesinato. QUE NO SE PRODUZCAN DISCURSOS DE ODIO En este último caso, el portavoz de la familia, Axel Sánchez, ha pedido que no se criminalice a nadie "por la etnia, por la raza, por el color, por su creencia" y que se deje trabajar a la Guardia Civil para atrapar al agresor. Precisamente, sobre este llamamiento, Catalina Perazzo considera "muy acertada" la postura de la propia familia del menor y se ha mostrado de acuerdo en "evitar los discursos de odio". "Nosotros estamos, obviamente, de acuerdo en que eso no ocurra, porque ese tipo de discursos no se sustentan en los datos y luego solo generan emociones negativas que complican la armonía en la sociedad", ha señalado Perazzo.

