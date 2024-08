PP pide declarar la emergencia migratoria nacional por la situación en Ceuta: "Es cuestión de dar una respuesta seria"

La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha pedido este viernes declarar la emergencia migratoria nacional ante el aumento de llegadas de migrantes a Ceuta y ha dicho que "es cuestión de dar una respuesta seria". Precisamente, el Gobierno local de la Ciudad Autónoma de Ceuta remitió un comunicado este jueves en el que pide al Gobierno nacional y a las comunidades autónomas consensuar una respuesta ante la "situación insostenible y de emergencia humanitaria" que vive la ciudad por la saturación de los centros de menores migrantes no acompañados, que acogen a más de 300 niños de su capacidad. "Con respecto a Ceuta, esta situación sabíamos que se podía llegar a dar. Los que desde luego no han sido previsores y no han querido verlo ha sido el Gobierno de España. El Gobierno de España no tiene política migratoria y lo venimos denunciando desde hace meses", ha recalcado Fúnez en declaraciones a los medios frente a la sede del PP en Génova. En este sentido, Fúnez ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva cinco años sin reunir a los presidentes de las comunidades autónomas para hablar de la situación migratoria en España. "Nosotros hemos pedido que se declare la situación de emergencia nacional en materia migratoria y el Gobierno no lo ha hecho. La migración, las políticas migratorias no se basan en repartir a los menas por las comunidades autónomas sino que tenemos que hablar fundamentalmente de política exterior en materia migratoria que Sánchez no está cumpliendo con esa responsabilidad", ha apuntado. Asimismo, la 'popular', también ha agregado que Sánchez ha incumplido" su "responsabilidad" en materia de gestión de fronteras. En este sentido, ha recalcado la importancia de desarrollar "una política seria y humanitaria". "Lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez es utilizar a esos menores como si fuesen paquetes intentando repartirlos por las comunidades autónomas. Hay que dar respuesta a los MENAS, pero hay que dar una respuesta migratoria seria tanto en Canarias como en Ceuta y ahí es donde el Partido Popular va a estar", ha destacado. En esta misma línea, ha añadido que el posicionamiento del PP es "el mismo", tanto para menores no acompañados como para el resto de inmigrantes. "Basado en política exterior en control de fronteras y también en ir a la Unión Europea, no sólo a defender el catalán como lengua para que se hable en la Unión Europea, sino para que se reconozca a España como frontera con África también en lo referente a la política migratoria", ha añadido. "SOLUCIONES RÁPIDAS" Además, Fúnez ha matizado que el PP está ofreciendo "soluciones rápidas". "Es rápido que el Consejo de Ministros declare la emergencia migratoria, es rápido que el Consejo de Ministros asuma su responsabilidad", ha indicado. También ha recordado que las comunidades autónomas del PP no se han negado "en ningún caso" a acoger menores migrantes no acompañados y que votaron a favor del reparto de más de 300 de ellos en la última conferencia sectorial. "Esto no va de reparto de menores, vuelvo a repetirlo. Esto va de asumir responsabilidades porque la política migratoria es algo más que atender a los menores no acompañados que llegan a nuestro territorio. Hay que garantizar servicios públicos, servicios sociales, sanidad, educación. No es una cuestión de dar un titular, es una cuestión de dar una respuesta seria y la política migratoria en España necesita de una respuesta seria", ha concluido.

