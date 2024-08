Imputan al detenido por apuñalar a una niña en una plaza del centro de Londres

Las autoridades británicas han imputado por intento de asesinato al hombre detenido el lunes tras apuñalar a una niña en la céntrica Leicester Square de Londres, un suceso sobre el que no han trascendido detalles en cuanto a la motivación del presunto agresor. El único sospechoso fue arrestado en el mismo lugar de los hechos, donde inicialmente se pensó que también había apuñalado a la madre de la menor. La Policía ha aclarado que esta mujer estaba manchada sangre de la niña y que, por ese motivo, pensaron que estaba herida. La menor sufrió heridas graves aunque su vida no corre peligro, mientras que el presunto agresor deberá esperar ahora a una comparecencia ante el juez para brindar una primera declaración judicial. Los investigadores lo han identificado como Ioan Pintaru, de 32 años, y ha indicado que no consta ninguna dirección conocida. Aunque la Policía ya descartó desde un primer momento que pudiese haber otros sospechosos, este martes ha recordado que se trata de "un caso activo".

