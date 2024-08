El TAS no estudiará la apelación de Estados Unidos por el bronce de la gimnasta Jordan Chiles

La Federación Estadounidense de Gimnasia confirmó a última hora del lunes que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no reconsiderará su decisión sobre la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos que tiene que devolver Jordan Chiles a la rumana Ana Barbosu. Barbosu finalizó tercera la final de suelo de la gimnasia artística en Paris 2024, pero una reclamación estadounidense varió la puntuación y el metal fue para Chiles, que lo recibió en el podio junto a su compatriota Simone Biles y la brasileña y campeona Rebeca Andrade. Rumanía recurrió ante el TAS que la petición a los jueces se había hecho fuera del plazo por escasos segundos y el tribunal le dio la razón. La Federación Internacional de Gimnasia modificó el resultado y el Comité Olímpico Internacional confirmó que el bronce era para la gimnasta rumana el pasado domingo, lo que motivó que USA Gymnastics acudiera al TAS aportando nuevas pruebas videográficas a las que no había podido tener acceso hasta ahora y que demostraban que la entrenadora Cecile Landi presentó la reclamación según la normativa. Sin embargo, la federación estadounidense indicó que el TAS les había notificado que sus normas "no permiten reconsiderar un laudo arbitral aunque se presenten nuevas pruebas concluyentes". "Estamos profundamente decepcionados por la notificación y seguiremos recurriendo a todas las vías y procesos de apelación posibles, incluido el Tribunal Federal Suizo, para garantizar la justa puntuación, colocación y concesión de medallas para Jordan", sentenció el organismo.

