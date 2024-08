Dani Carvajal critica el calendario saturado: "Lo sufrimos nosotros y nuestras familias"

El futbolista español Daniel Carvajal, zaguero del Real Madrid, ha asegurado este martes que el saturado calendario de encuentros para esta temporada no tiene "ningún tipo de sentido", ya que así "los partidos bajan de nivel" y lo sufren tanto ellos como sus "familias", en la víspera de disputar la Supercopa de Europa contra la Atalanta BC. En la sala de prensa del Estadio Nacional de Varsovia (Polonia), el jugador madridista fue preguntado si tenían sentido tantos partidos y hasta siete competiciones durante este curso 2024/25. "Ningún tipo de sentido. Me reitero en declaraciones que he hecho anteriormente", afirmó. "Es imposible que podamos mantener un nivel óptimo y máximo rendimiento teniendo viajes con la Intercontinental, con un Supermundial [de clubes] cuando acaba la temporada, te aleja un mes de casa cruzando un continente y con fechas FIFA entre medias", se quejó Carvajal. "Es imposible, si llegásemos a todo, rendir 72 partidos. Creo que los estamentos oportunos deberían analizar esto porque es prácticamente imposible. Los niveles bajan, los partidos bajan de nivel y lo que los sufrimos somos nosotros y nuestras familias", aseveró el lateral merengue. Pese a todo, admitió que él y sus compañeros encaran esta Supercopa de Europa "con muchísima ilusión" en la capital polaca." Lo afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Nuestra puesta de escena de toda la plantilla, sabemos que empezar la temporada con un título te llena de confianza y mañana tenemos un reto importante ante un gran rival, que tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar", argumentó. "La verdad es que he disfrutado durante las vacaciones la gran temporada tanto a nivel colectivo como a nivel personal, pero esto no para. Ya mañana tenemos un nuevo título, una nueva temporada con retos. Y para mí lo primordial son los títulos colectivos, lo personal es secundario", respondió a los rumores de que peleará por el Balón de Oro. "Sí que es verdad que te llena de ilusión poder cosechar algún título personal, pero ya te digo para mí es totalmente secundario y tengo el 'focus' en mañana, en que quiero levantar otro título con el Real Madrid", subrayó Carvajal, para luego analizar la llegada al fin este verano del atacante francés Kylian Mbappé. "Me ha tocado sufrirle enfrente varias veces y, bueno, como compañero corroboro que es un grandísimo jugador y que creo que nos va a ayudar muchísimo a hacer una gran temporada", concluyó Carvajal sobre el nuevo delantero del Real Madrid, procedente del Paris Saint-Germain.

