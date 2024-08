Bonos vuelven a ser una garantía de cobertura para inversionistas

(Bloomberg) -- Gregg Abella, gestor de fondos de Nueva Jersey, no esperaba la avalancha de llamadas telefónicas que recibió de sus clientes la semana pasada. “De repente, la gente nos decía: ‘Vaya, ¿cree que es un buen momento para que añadamos bonos?’”.

Es una especie de reivindicación para Abella. En sus propias palabras, lleva años defendiendo los bonos y, en general, la diversificación de activos. Esta fue durante mucho tiempo una recomendación decididamente desfavorable. Hasta que las acciones empezaron a caer este mes. Rápidamente, la demanda de la seguridad de la deuda se disparó, llevando los rendimientos del Tesoro a 10 años en un momento dado a principios de la semana pasada a los niveles más bajos desde mediados de 2023.

El repunte ha sorprendido a muchos en Wall Street. La antigua relación entre renta variable y renta fija —según la cual la renta fija compensa las pérdidas cuando las acciones caen— se había puesto en entredicho en los últimos años. Especialmente en 2022, cuando esa correlación se derrumbó totalmente al no ofrecer los bonos protección alguna en medio de la caída de las acciones. (De hecho, la deuda pública estadounidense registró ese año las peores pérdidas de su historia).

Pero mientras que la venta de entonces se desencadenó por un brote de inflación y la lucha de la Fed por sofocarlo subiendo las tasas de interés, esta última caída de las acciones se ha desencadenado en gran parte por el temor a que la economía esté entrando en recesión. Las expectativas de recortes de tasas, en consecuencia, han aumentado rápidamente, y los bonos se comportan muy bien en ese entorno.

“Finalmente, la razón de ser de bonos está saliendo a la luz”, dijo Abella, cuya firma, Investment Partners Asset Management, supervisa alrededor de US$250 millones en activos de clientes adinerados y organizaciones sin fines de lucro en EE.UU.

Mientras que el índice S&P 500 perdió cerca de un 6% en los tres primeros días de negociación de agosto, el mercado del Tesoro registró ganancias de casi un 2%. Ello permitió a los inversionistas que tenían el 60% de sus activos en acciones y el 40% en bonos —una estrategia tradicional para crear una cartera diversificada con menos volatilidad— obtener mejores resultados que los que sólo tenían acciones.

Los bonos acabarían borrando gran parte de sus ganancias a medida que las acciones se estabilizaban en los últimos días, pero la cuestión más general —que la renta fija funcionó como cobertura en un momento de caos del mercado—se mantiene.

“Hemos estado comprando deuda pública”, afirma George Curtis, gestor de carteras de TwentyFour Asset Management. En realidad, Curtis empezó a añadir bonos del Tesoro hace meses, tanto por los mayores rendimientos que ofrecen ahora como porque él también esperaba que volviera la antigua relación entre acciones y bonos a medida que retrocedía la inflación. “Está ahí como cobertura”, afirma.

