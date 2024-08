Alemania, Francia y Reino Unido piden reanudar "inmediatamente" el diálogo para un alto el fuego en Gaza

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, han aplaudido el "trabajo incansable" de los mediadores en las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza y han manifestado que "respaldan" su declaración conjunta de la semana pasada en la que instaron a reanudar el diálogo este jueves. "Estamos de acuerdo en que no puede haber más demoras. Hemos estado trabajando con todas las partes para evitar la escalada y no escatimaremos esfuerzos para reducir las tensiones y encontrar un camino hacia la estabilidad. Los combates deben terminar ahora y todos los rehenes que aún están detenidos por Hamás deben ser liberados. La población de Gaza necesita una entrega y distribución urgentes y sin trabas de la ayuda", reza un comunicado conjunto. Los tres líderes europeos han dicho estar "profundamente preocupados por el aumento de las tensiones en la región", razón por la que están "uniendo su compromiso con la desescalada y la estabilidad regional". "En este contexto, hacemos un llamamiento a Irán y a sus aliados para que se abstengan de ataques que puedan intensificar aún más las tensiones regionales y poner en peligro la oportunidad de acordar un alto el fuego y la liberación de los rehenes", han indicado. "Ellos asumirán la responsabilidad de las acciones que pongan en peligro esta oportunidad de paz y estabilidad. Ningún país o nación se beneficiará de una mayor escalada en Oriente Próximo", han concluido Scholz, Macron y Starmer. Estados Unidos, Egipto y Qatar instaron esta semana al Gobierno de Israel y a Hamás a reanudar de manera "urgente" las negociaciones, convocándoles para el 15 de agosto en Doha o El Cairo para tratar de cerrar un acuerdo y comenzar a aplicarlo, al alegar que "no hay tiempo que perder ni se pueden poner excusas para nuevos retrasos". "Estamos preparados para, si es necesario, presentar una propuesta que resuelva los temas pendientes", recalcaron en un momento marcado por el diálogo estancado y en plena renovación interna dentro de Hamás por el asesinato de su anterior jefe político, Ismail Haniye, en un ataque atribuido a Israel. Mientras que Israel confirmó rápidamente que enviaría a una delegación negociadora, Hamás ha puesto en duda su participación en la fecha señalada al poder la implementación del plan de alto el fuego anunciada a finales de mayo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, en vez de nuevas conversaciones. Israel desencadenó una ofensiva contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado más de 39.800 muertos, a los que se suman más de 600 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este en operaciones por parte de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos.

