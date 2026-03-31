Federación de Guatemala respalda a mexicano Luis Fernando Tena tras caída 7-0 ante Argelia

Ciudad de Guatemala, 30 mar (EFE).- La Federación de Fútbol de Guatemala ratificó este lunes al entrenador mexicano Luis Fernando Tena tres días después de la goleada por 7-0 sufrida por la selección ante Argelia.

Tena no dirigió ese partido amistoso jugado en territorio italiano por una intervención quirúrgica, pero hinchas pidieron su salida del cargo.

La federación explicó que Tena fue intervenido quirúrgicamente por un problema médico y debido a ello en el banquillo estuvo el ayudante Salvador Reyes de la Peña. A la vez reiteró, que el entrenador se mantiene en el puesto que ocupa desde 2021.

El presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Paiz, decidió el año pasado mantener en el puesto a Tena tras la eliminación del seleccionado centroamericano rumbo a la Copa del Mundo 2026, objetivo para el cual fue contratado hace cinco años. EFE