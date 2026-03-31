Una dron impacta en instalaciones de apoyo logístico cerca del aeropuerto iraquí de Bagdad

La agencia de noticias iraquí Shafaq reportó que en la madrugada del martes autoridades incautaron varios drones dotados con explosivos en el norte de la gobernación de Babilonia, al sur de Bagdad. Estos dispositivos estaban preparados para ser utilizados en ataques contra el centro de apoyo diplomático en el aeropuerto de la capital iraquí, según detalló la misma fuente. El hallazgo tuvo lugar tras una serie de agresiones recientes en torno a infraestructuras estratégicas, elevando la preocupación sobre la seguridad regional.

Un artefacto aéreo no identificado impactó el lunes en instalaciones logísticas cercanas al Aeropuerto Internacional de Bagdad, hecho confirmado por fuentes de seguridad consultadas por la agencia Shafaq. Estas instalaciones abastecen a la base estadounidense Victoria, encargada de brindar apoyo logístico a la Embajada de Estados Unidos en Irak. De acuerdo con información publicada por la cadena Al Jazeera, también se registraron “varios ataques” adicionales contra este campamento de apoyo logístico norteamericano emplazado en las inmediaciones de la terminal aérea, aunque el número exacto y el alcance de los daños todavía no se han precisado.

El contexto de estas acciones se inscribe en un periodo de tensiones reforzadas tras la ofensiva coordinada iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra posiciones iraníes. Desde esa fecha, el panorama regional ha estado marcado por respuestas armadas de Teherán contra intereses israelíes y bases militares y activos estadounidenses asentados en la región, reportó la agencia Shafaq. La base Victoria, que ha recibido ataques en ocasiones anteriores, ocupa una posición clave dentro del dispositivo de seguridad estadounidense en Irak, suministrando recursos logísticos para operaciones diplomáticas y militares.

Mientras tanto, la agencia Al Jazeera citó a una fuente policial iraquí que subrayó la multiplicidad de los ataques en la zona, señalando que la reiteración de agresiones se ha concentrado especialmente alrededor del aeropuerto internacional, lo que sugiere una intensificación de las amenazas tanto para intereses estadounidenses como iraquíes.

Las aguas en la región continuaban agitadas cuando, horas antes del descubrimiento de los drones con explosivos en Babilonia, una nueva oleada de ataques tuvo lugar cerca del aeropuerto de Bagdad. Según precisó la agencia Shafaq, estos incidentes domésticos siguieron a la denuncia presentada un día antes por el Ministerio de Defensa iraquí sobre una agresión con misiles contra la base aérea Mohamed Alaa. Ese ataque destruyó una aeronave de la Fuerza Aérea de Irak, aunque, de acuerdo con los informes oficiales, no se registraron bajas humanas.

Las autoridades iraquíes han aumentado las medidas de control y vigilancia en torno a infraestructuras clave, dado el patrón creciente de acciones hostiles dirigido tanto contra instalaciones estadounidenses como nacionales. Este incremento en la actividad armada se produce en el marco de una escalada de enfrentamientos vinculada a la crisis regional entre Estados Unidos, Israel e Irán, explicó la agencia Shafaq en sus despachos.

Organizaciones de seguridad y fuerzas policiales desplegadas en el área del aeropuerto internacional han reforzado los protocolos tras los ataques recientes y el hallazgo de drones listos para su uso. La prioridad de las autoridades continúa siendo la prevención de nuevos atentados y la protección de activos diplomáticos y logísticos estratégicos en el territorio.

En síntesis, los últimos acontecimientos ponen de manifiesto la volatilidad de la situación en Bagdad y sus alrededores, con múltiples incidentes registrados en un corto plazo y la detección de material explosivo preparado para nuevos ataques. Tanto la agencia Shafaq como Al Jazeera han documentado estos sucesos mientras evoluciona la crisis regional y se mantienen elevados los riesgos para el personal estadounidense e iraquí destacado en zonas de interés estratégico.