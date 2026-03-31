Martes, 31 de marzo de 2026 (02:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington - La guerra de Irán cumple 30 días sin que haya visos de solución entre mensajes contradictorios por parte del presidente estadounidense Donald Trump e Irán rechazando negociaciones y tratando de formalizar su control sobre el estrecho de Ormuz.

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- Israel continúa sus bombardeos contra objetivos militares en Irán, que en los últimos días ha conseguido dañar una industria química y una refinería de petróleo israelíes.

- El grupo chií libanés Hizbulá trata de contener el avance del Ejército israelí en el sur el Líbano, donde los bombardeos aéreos se han vuelto a intensificar en los últimos días sin trazas de una solución negociada a corto plazo

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio después de que tres cascos azules de la misión de paz de la organización en el Líbano murieran en las últimas horas por ataques en el sur del país, cuya autoría aún no ha sido reconocida.

- El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, se despide del cargo en una rueda de prensa donde hará balance de la labor de la agencia, en el complicado contexto del conflicto en Gaza y las críticas de las autoridades israelíes. (Texto) (Vídeo)

- Los ministros de Energía de los países de la Unión Europea se reúnen por videoconferencia para analizar la situación energética en relación con el conflicto bélico en Oriente Medio. (Texto)

- La Oficina Regional para los Estados Árabes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta en Jordania su informe preliminar sobre las implicaciones económicas y sociales para las economías árabes tras el estallido de la guerra en Oriente Medio.

- La Bolsa de Wall Street cierra el mes de marzo marcado por la guerra en Oriente Medio, el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques contra instalaciones energéticas, que han disparado el precio del petróleo en todo el mundo, y la entrada del Dow Jones de Industriales en territorio de corrección, tras perder un 10 % respecto a su último máximo. (Texto)

EEUU CUBA

La Habana - Cuba espera la llegada a puerto del petrolero ruso 'Anatoli Kolodkin' con 100.000 toneladas de crudo (más de 700.000 barriles) en lo que supone el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses.

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- Los cubanos llevan semanas con más horas diarias de apagón que de servicio eléctrico. Y cuando se interrumpe la corriente, cerca de la mitad de las antenas de telecomunicaciones de todo el país se quedan también sin servicio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe - Haití sigue conmocionado tras la masacre perpetrada por el grupo armado' Gran Grif' en el departamento de Artibonite, al norte de la capital del país, en el que asesinó al menos 70 personas en un ataque.

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VENEZUELA EEUU

Caracas - El secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, inicia una visita a Venezuela, en el primer viaje oficial de un miembro de un Gobierno de la UE al país latinoamericano tras la captura de Nicolás Maduro mientras EEUU ha reanudado oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas.

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MÉXICO SEMANA SANTA

Ciudad de México - Mexicanos acuden a La Viga, el mercado de pescados y mariscos más grande de América Latina, en busca de los mejores precios para sus comidas de Cuaresma y con el objetivo de conservar la tradición mientras intentan esquivar el impacto de la inflación en México.

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UCRANIA GUERRA

Kiev - La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, visita Ucrania con motivo del tercer aniversario de la matanza de civiles por parte del Ejército ruso en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev.

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ARANCELES OMC

Ginebra - Vence la moratoria para la aplicación de aranceles a las transacciones electrónicas, una medida que se renovaba cada dos años, pero que no ha podido serlo esta vez por desacuerdos en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se cerró en la víspera en Camerún.

(Texto)

SUDÁN REBELIÓN

Nairobi - Médicos sin Fronteras (MSF) presenta en Nairobi su nuevo informe sobre el uso "sistemático" de violencia sexual en la región sudanesa de Darfur, cuando se acerca el tercer aniversario de la devastadora guerra civil que golpea al país.

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MISIÓN ARTEMIS

Miami (EEUU) - A un día del lanzamiento de Artemis II, la NASA actualiza las condiciones previstas para esta misión de diez días que orbitará la Luna y que supone el primer paso para que el hombre vuelva a pisar la superficie de este satélite tras más de medio siglo.

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APPLE ANIVERSARIO

Nueva York - Apple, la empresa que nació de la visión de dos jóvenes en un garaje de California en 1976, cumple este 1 de abril medio siglo de vida convertida en un gigante tecnológico que ha redefinido la relación entre el ser humano y la tecnología.

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CINE SUPER MARIO

Tokio - La secuela Super Mario Galaxy: La Película, producida por Nintendo, se estrena este miércoles 1 de abril en todo el mundo con la participación de intérpretes como Anya Taylor-Joy y Chris Pratt para narrar las aventuras de Mario y sus amigos.

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EEUU CINE

Los Ángeles (EEUU) - Un minuto después de sobrevivir a su muerte, Grace (Samara Weaving) descubre que el juego nupcial aún no termina en 'Ready or Not 2: Here I come' ('Noche de bodas 2'), la pesadilla en la que deberá luchar codo a codo con su hermana Faith (Kathryn Newton) para escapar de una nueva cacería familiar. Por Mikaela Viqueira (foto)(vídeo)

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AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en febrero. (Texto)

12:30h. La Habana.- CUBA RELIGIÓN - Rueda de prensa de representantes de iglesias protestantes al final de su visita a Cuba. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU RUSIA.- Organizaciones en Miami presentan un informe sobre la desinformación rusa en Cuba y Venezuela (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Lima.- PERÚ VARGAS LLOSA.- La Fundación Internacional para la Libertad y la Cátedra Vargas realizan en Lima el homenaje 'Mario Vargas Llosa: el Perú imaginado', en honor al escritor peruano, premio Nobel de Literarua en 2010. Centro Cultural Inca Garcilaso, Jirón Ucayali 391, Lima (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- A un día del lanzamiento de Artemis II, la NASA actualiza las condiciones previstas para esta misión de diez días que orbitará la Luna y marcará el regreso del ser humano a este satélite tras más de medio siglo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- El Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, se reúne para evaluar si mantiene o sube los tipos de interés, actualmente en el 10,25 %. (Texto)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra el mes de marzo marcado por la guerra en Oriente Medio, el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques contra instalaciones energéticas, que han disparado el precio del petróleo en todo el mundo, y la entrada del Dow Jones de Industriales en territorio de corrección, tras perder un 10 % respecto a su último máximo.

Los Ángeles.- EEUU TRABAJO.- Los trabajadores agrícolas en Estados Unidos buscan atraer las miradas hacia el valor de su labor y dejar atrás el escándalo que golpeó su comunidad, tras las acusaciones de abuso sexual contra el fundador de su mayor sindicato, César Chávez, y el silencio de Dolores Huerta, una de sus víctimas. (Texto) (Foto)

Miami - EEUU PENA DE MUERTE - Florida ejecuta a James Duckett, un expolicía condenado por la violación y asesinato de una niña de 11 años en 1987, en la que supone la quinta aplicación de la pena capital en 2026 en el estado, que el año pasado batió su récord histórico con 19 ejecuciones. (Texto) (Foto)

Brasilia.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una reunión de su gabinete para despedirse de la mitad de sus ministros, que empezarán a hacer campaña para las elecciones de octubre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA POBREZA.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina publica este martes el dato de incidencia de la pobreza y de la indigencia correspondiente al segundo semestre de 2025, después de que la pobreza en la población urbana se situara en el 31,6 % en la mitad del año pasado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- El primero grupo de doce de los 36 candidatos presidenciales que se presentan en las elecciones de Perú participa en la segunda semana del debate electoral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción - PARAGUAY SEMANA SANTA - La Municipalidad de Asunción invita a una degustación de chipas, unos panes tradicionales elaborados a base de almidón de mandioca o yuca, cuya elaboración congrega a las familias paraguayas durante la Semana Santa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

00:01 GMT.- Ginebra.- TECNOLOGÍA CIUDADES.- La escuela de negocios suiza IMD publica su clasificación de "ciudades inteligentes", en la que se mide el nivel tecnológico de éstas urbes pero también la calidad de sus servicios. (Texto)

06:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica los datos mensuales del mercado laboral (personas ocupadas, personas desempleadas, tasa de desempleo) correspondientes a febrero. (Texto)

06:45 GMT.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos provisionales de la inflación en marzo.

08:30 GMT.- Ginebra.- ISRAEL PALESTINA.- El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, se despide del cargo en una rueda de prensa donde hará balance de la labor de la agencia, en el complicado contexto del conflicto en Gaza y las críticas de las autoridades israelíes. (Texto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica la estimación preliminar de la inflación en la eurozona del mes de marzo.

13:00 GMT.- Bruselas.- IRÁN GUERRA.- Los ministros de Energía de los países de la Unión Europea se reúnen por videoconferencia para analizar la situación energética en relación con el conflicto bélico en Oriente Medio. (Texto)

13:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO LITERATURA.- El prestigioso premio Booker presenta hoy su "lista corta" de obras que optan al premio de literatura internacional traducida. Entre los concurrentes en la lista larga se encuentra "Las niñas del naranjo", traducida como "We are green and trembling". (Texto)

La Haya.- PAÍSES BAJOS ULTRADERECHA.- El neerlandés Joram van Klaveren fue el ideólogo antiislámico más influyentes de la derecha radical de Geert Wilders en Países Bajos y acuñó argumentos que hoy repiten sus sucesores. Convertido al islam en 2018, recorre ahora escuelas, prisiones y partidos para desmantelar la maquinaria del odio que él mismo ayudó a crear. (Texto) (Foto)

Ginebra.- ARANCELES OMC.- Vence la moratoria para la aplicación de aranceles a las transacciones electrónicas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Texto)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, visita Ucrania con motivo del tercer aniversario de la matanza de civiles por parte del Ejército ruso en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Helsinki.- UCRANIA GUERRA.- La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, se reúne en Helsinki con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, con quien aborda la guerra rusa en Ucrania, la situación general de seguridad en Europa, el proceso de adhesión de su país a la Unión Europea y las relaciones transatlánticas y los desafíos globales. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO TRIBUNALES.- Se prevé que hoy concluyan los alegatos finales de las partes en el juicio por la demanda del príncipe Enrique y el cantante Elton John, entre otros, contra ANL, editora del 'Mail' y 'Mail on Sunday', a los que acusan de prácticas ilícitas para obtener información privada.

Oriente Medio

09:00 GMT.- Amán.- IRÁN GUERRA ECONOMÍA.- La Oficina Regional para los Estados Árabes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta su informe preliminar sobre las implicaciones económicas y sociales para las economías árabes tras el estallido de la guerra en Oriente Medio.

Dubái.- ÁRABES MEDIOS.- La Cumbre de Medios Árabes analiza en Dubái el panorama actual y las perspectivas de los medios de comunicación árabes de cara al futuro.

África

Jartum.- SUDÁN REBELIÓN.- Médicos sin Fronteras (MSF) presenta en Nairobi su nuevo informe sobre el uso "sistemático" de violencia sexual en la región sudanesa de Darfur, cuando se acerca el tercer aniversario de la devastadora guerra civil que golpea al país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Johannesburgo.- SUDÁFRICA INVERSIONES.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, interviene en la apertura de la Sexta Conferencia de Inversiones de Sudáfrica (SAIC, por sus siglas en inglés), en Johannesburgo. (Texto)

Asia

01:30 GMT.- Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de marzo del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero. (Texto)

Naipyidó.- BIRMANIA POLÍTICA.- El Parlamento bicameral de Birmania (Myanmar) inicia el proceso para elegir al próximo presidente del país, en el que parte como favorito el general golpista Min Aung Hlaing, y que podría demorarse alrededor de una semana

Tokio.- JAPÓN INDONESIA.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, mantiene una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en el marco de su visita a Japón.

Pekín.- CHINA UE.- Eurodiputados de la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo comienzan una visita a China para conocer mejor su sector tecnológico y de comercio electrónico, así como examinar si se cumplen las normas para que sus paquetes se envíen a la Unión Europea, en el que será el primer viaje de eurodiputados al gigante asiático en ocho años.

Seúl.- COREA DEL SUR INDONESIA.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, inicia su visita a Corea del Sur, del 31 de marzo al 2 de abril, para mantener una cumbre con el presidente surcoreano Lee Jae-myung, el 1 de abril, sobre las relaciones bilaterales, para discutir formas de fortalecer la cooperación práctica en áreas como el comercio, la inversión y la industria de defensa, entre otras.

Tokio.- JAPÓN FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realiza una visita de Estado a Japón, donde se reunirá con los emperadores y con la primera ministra.

Redacción EFE Internacional

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