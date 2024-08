María José Suárez, su divertida reacción tras aclarar quién es el "misterioso hombre" de sus vacaciones en Cádiz

Mientras Álvaro Muñoz Escassi ha puesto tierra de por medio y ha viajado hasta Cartagena de Indias, Colombia, para cumplir con unos compromisos profesionales y escapar del tsunami mediático que ha desatado su polémica ruptura con María José Suárez y su incipiente relación con Hiba Abouk, la modelo sevillana continúa disfrutando de sus vacaciones en su tierra natal. Y hace unos días se convertía en noticia tras haber sido vista en un exclusivo hotel de la costa gaditana junto a su hijo Elías (7) y un "misterioso hombre" -"calvo", según 'Vamos a ver'- en actitud cómplice y cercana. Como no podía ser de otro modo, los rumores de nueva ilusión no tardaban en propagarse como la pólvora, pero la propia diseñadora los ha cortado de raíz en declaraciones exclusivas a la revista '¡Hola! Como ha revelado, su "misterioso acompañante" no es otro que su exmarido, Jordi Nieto, con el que coincidió al hacerse "el relevo" con el pequeño -al que le tocaba pasar esta parte de las vacaciones con su papá- y con el que demostrando la buena relación que les une desde su separación en 2021, comió en el restaurante del hotel durante una hora. "Parece ser que alguien nos vio y ha lanzado el rumor de que yo estaba con alguien en un hotel de Cádiz" ha apuntado divertida a la publicación, dejando claro que ni nuevo amor ni hombre misterioso. Y es que como ha confesado, en estos momentos lo único que se plantea es 'sanarse' tras su dramática ruptura con Escassi tras una deslealtad del jinete con una mujer transexual, y lo último en lo que piensa es en volver a enamorarse. De regreso en Sevilla tras su escapada a Cádiz, María José ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y, sin poder contener una carcajada, ha reaccionado a las noticias que ha protagonizado por su supuesta 'pillada' con un hombre calvo durante sus vacaciones. "Jajajaja oh, no os puedo decir nada" ha exclamado, sin entrar en detalles sobre cómo es su relación con su exmarido.

