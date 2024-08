El presidente de Panamá asegura que varios mandatarios latinoamericanos abordarán la crisis en Venezuela

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha asegurado que varios mandatarios latinoamericanos han confirmado su intención de reunirse en el país para abordar la crisis desatada en Venezuela por los resultados de las elecciones presidenciales, si bien ha aclarado que la mayor parte de dirigentes hablarán sobre la cuestión la próxima semana en República Dominicana durante la toma de posesión del presidente, Luis Abinader. "Esa reunión que estoy tratando de hacer, ya tenemos seis, siete presidentes confirmados que vendrían a Panamá. Sin embargo, todos o casi todos vamos a coincidir en República Dominicana el próximo jueves y viernes para la juramentación por segunda vez del presidente Abinader. Y quizás con la venia del presidente Abinader podamos tener allí la reunión", ha expresado Mulino durante una rueda de prensa. Tras ello, ha asegurado que la situación que vive Venezuela es la misma que vivieron "los panameños en el año 1989", algo que ya ha explicado a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y al candidato presidencial opositor, Edmundo González. "Yo no estoy haciendo esto para ganar protagonismo personal, ni de Panamá. Yo estoy haciendo esto porque yo estoy viendo el mismo escenario que vivimos los panameños en el año 89 y se lo expresamos dos veces, entre antes de ayer y ayer, a María Corina Machado y a Don Edmundo. En Dominicana, en Panamá, en Costa Rica, será donde tenga que ser", ha agregado. De igual forma ha manifestado que está "seguro" de que los presidentes de México (Andrés Manuel López Obrador), Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva) y Colombia (Gustavo Petro), "no quieren otro futuro para Venezuela que no sea enrumbar el país democráticamente". Mulino también ha opinado que en Venezuela ya hay una "transición en marcha" que no se quiere reconocer para no "disgustar" al Gobierno de Nicolás Maduro. El mandatario panameño anunció hace unos días el inicio de contactos para convocar una conferencia regional al más alto nivel para abordar la crisis abierta en Venezuela tras las últimas elecciones presidenciales, con vistas a "ensayar más acciones que apoyen la democracia y voluntad popular del hermano país". La oposición venezolana considera que quien ganó los comicios del 28 de julio fue Edmundo González, aliado de María Corina Machado, y acusan al chavismo de perpetrar un fraude, una tesis respaldada también en las calles por miles de personas que han secundado las protestas contra el Gobierno.

