Pezeshkian dice que Irán busca "evitar la guerra", si bien se reserva el "derecho" a responder contra Israel

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado este miércoles a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que los principios de Teherán son "evitar la guerra y esforzarse por establecer la paz y la seguridad mundiales", si bien el país se reserva el "derecho" de responder a los recientes ataques de Israel. "En el marco de los tratados y del Derecho Internacional, Irán nunca guardará silencio ante violaciones contra sus intereses y su seguridad", ha señalado durante una llamada con Macron, según ha recogido la agencia de noticias IRNA. Pezeshkian ha afirmado que el asesinato del que fuera líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) Ismail Haniye en un ataque en la capital, Teherán, fue "un intento del régimen sionista" de "inflamar" el conflicto en la región. "Estados Unidos y los países occidentales apoyan un régimen que no se adhiere a ninguna de las leyes y regulaciones internacionales y que no se ha abstenido de realizar acciones criminales en la región, con un enfoque contradictorio", ha agregado. En este sentido, ha advertido de que mientras Israel --"respaldado política, financiera y militarmente" por países occidentales-- siga "con sus actos de genocidio" en Gaza y otros lugares, la región y el mundo no verán ninguna estabilidad. Las tensiones han ido en aumento en las últimas horas debido a una posible respuesta de Irán y Hezbolá, así como de otros de sus socios regionales, a los ataques en Beirut y Teherán, que acabaron con un alto comandante del partido-milicia chií y del exjefe del brazo político de Hamás Ismail Haniye, respectivamente.

