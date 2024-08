Cancillería alaba legado cultural de esposa de López Obrador en uno de sus últimos eventos

Ciudad de México, 7 ago (EFE).- Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó este miércoles en un evento literario en la sede de la Cancillería, donde los funcionarios la alabaron por su legado cultural en la que fue una de sus últimas apariciones públicas.

El acto, la presentación de 'Resonancias sin fronteras', una colección internacional de obras con la escritora mexicana Rosario Castellanos y literatos serbios y franceses, contó con el impulso de Gutiérrez Müller, quien recibió el reconocimiento de la canciller mexicana, Alicia Bárcena.

"Es de reconocer que Beatriz Gutiérrez Müller, contra viento y marea, ha logrado preservar tiempo y espacio para el cultivo de la creatividad, de la lectura, de la escritura", señaló la titular de Relaciones Exteriores en un mensaje grabado.

Gutiérrez Müller, quien rechazó el título de primera dama, destacó durante su intervención un triunfo obtenido durante el sexenio en el que su esposo ha estado al frente del Gobierno.

"Llegamos al final de la Administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador con un logro, un gran logro que yo pongo en primer lugar, que venció a la burocracia", resaltó la escritora sobre las trabas que hasta la literatura encuentra por parte de los resortes públicos.

El evento incluyó a las embajadoras de Francia y Serbia, y a la primera dama de este último país, Tamara Vučić, quien en un mensaje digital subrayó la importancia de la literatura como puente entre las naciones.

Con la salida de López Obrador del poder al fin de su sexenio, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, asumirá el Gobierno el 1 de octubre, por lo que las intervenciones públicas de su cónyuge van llegando a su fin, como ella misma ha anunciado.

Gutiérrez Müller reveló esta semana que se despedirá del espacio público con la publicación de su último libro, 'Feminismo silencioso', que presentará el próximo 13 de agosto en el Zócalo de Ciudad de México.

"Con mucho cariño los veré, nos veremos y ya también despidiéndonos, porque esto de la esfera pública también para mí va a pasar a una forma secundaria", anunció el martes la escritora.

En los últimos tiempos se había especulado con un posible divorcio entre López Obrador y Gutiérrez Müller, algo que el mandatario mexicano desmintió recientemente, aunque reconoció que vivirán en lugares distintos cuando él se retire.

"Se habla de que ya nos vamos a divorciar con Beatriz y no es cierto, lo que pasa es que yo me voy a Palenque (Chiapas) y ellos se van a quedar a vivir aquí (en Ciudad de México) y yo voy a estar visitándolos y ellos me van a ir a visitar", aseguró López Obrador al respecto en julio.