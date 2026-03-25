Vinícius Júnior: "Solo pienso en el Real Madrid y en quedarme allí mucho tiempo"

Durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento amistoso entre Brasil y Francia, Vinícius Júnior abordó las expectativas sobre el papel que podría desempeñar en la Copa del Mundo de 2026. El delantero afirmó que se siente preparado para todos los retos que se presentarán a lo largo de su carrera profesional y explicó que ya ha disputado un Mundial, por lo que aspira a que la próxima experiencia sea diferente. Según reportó la agencia Europa Press, el atacante brasileño subrayó: “Ya he jugado un Mundial y no quiero volver a perder”.

Además, Vinícius Júnior dejó claro su compromiso con el Real Madrid al indicar que su principal objetivo consiste en permanecer en el club blanco durante un largo periodo. “Solo pienso en el Real Madrid y en quedarme allí mucho tiempo”, expresó en la misma comparecencia. De acuerdo con Europa Press, el futbolista explicó que por el momento no contempla otras opciones en su carrera y que su pensamiento está centrado exclusivamente en el equipo merengue.

Al referirse al papel de Brasil de cara al Mundial de 2026, previsto para celebrarse entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, Vinícius Júnior manifestó que no considera a la selección sudamericana como favorita para la próxima edición del torneo. Según detalló Europa Press, indicó: “Creo que no somos los favoritos. Pero el peso de la camiseta, el peso de los jugadores que tenemos aquí... Solo necesitamos juntarnos, y después con Ancelotti tenemos una mejor idea de cómo jugar. Nos quita mucha presión”. El atacante argumentó que a pesar de la calidad de los integrantes de la selección, el equipo no carga con la etiqueta de favorito. Sostuvo que prefieren concentrarse en devolver a Brasil a la cima del fútbol internacional, más allá de las expectativas externas.

Vinícius Júnior también mencionó la relevancia de Carlo Ancelotti para el futuro inmediato de la selección brasileña. Según publicó Europa Press, el atacante expresó que la llegada del entrenador italiano proporcionará una idea más clara del estilo de juego que Brasil adoptará, lo cual puede influir en el desempeño del conjunto. Consideró que Ancelotti contribuirá a reducir la presión sobre los jugadores y ayudará en el proceso de preparación de cara al torneo internacional.

Analizando las posibilidades de la 'Canarinha' en el Mundial, Vinícius Júnior resaltó la importancia de las jugadas a balón parado y la necesidad de aprovechar las oportunidades en instancias clave. Europa Press consignó que el delantero sostuvo: “Todos estamos preparados. Podemos decidir también un partido con una jugada a balón parado. Así es como se gana un Mundial”. Asimismo, señaló que todos los integrantes del equipo están listos para asumir los desafíos que se presenten durante la competencia más importante del fútbol internacional.

La conferencia de prensa sirvió también para abordar temas del fútbol europeo. Vinícius Júnior fue consultado sobre la decisión de Antoine Griezmann de abandonar el Atlético de Madrid y fichar por el Orlando City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El brasileño elogió la trayectoria del futbolista francés y destacó su influencia tanto en la liga española como en la selección de Francia. “Griezmann es un gran jugador, con una gran carrera en España, con la selección también. Me gusta mucho, creo que aportará mucho a la liga”, manifestó citado por Europa Press. A pesar de hablar sobre Griezmann, reiteró que sus pensamientos se centran únicamente en el Real Madrid y aseguró que aún no contempla seguir un camino similar hacia otra liga.

El delantero del Real Madrid también reflexionó sobre el peso de la camiseta de Brasil y el de los propios jugadores, sosteniendo que la historia y el prestigio de la selección suponen compromisos significativos, pero también motivaciones. Señaló que la plantilla está compuesta por futbolistas de alto nivel que, una vez cohesionados bajo la dirección de Ancelotti, podrán competir al máximo nivel y trabajar para recuperar la posición más alta del fútbol mundial.

Durante toda la rueda de prensa, resaltó el objetivo de llevar a Brasil nuevamente a los primeros lugares, con un enfoque en el trabajo colectivo y la preparación adecuada, según reiteró Europa Press. El jugador brasileño evitó asignar expectativas de favoritismo y recalcó que el equipo solo desea alcanzar el éxito en el próximo Mundial, sin la presión de cumplir con etiquetas previas.