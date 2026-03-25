Acer consigue sus mejores resultados desde la pandemia en 2025, con más de 7.400 millones de euros en ingresos

La compañía taiwanesa Acer ha reportado en enero de 2026 unos ingresos de 21.080 millones de nuevo dólar taiwanés (NT$), equivalentes a 570 millones de euros, lo que representa un incremento del 39,8 por ciento respecto al año anterior y marca su mejor cifra mensual desde la pandemia. Según informó el medio que publica la noticia, estos resultados corresponden a una aceleración significativa al inicio de 2026 y se suman al desempeño sobresaliente de la empresa en 2025, cuando registró ingresos anuales de 275.640 millones de NT$ (más de 7.400 millones de euros), un aumento del 4,1 por ciento comparado con 2024.

El aniversario número cincuenta de Acer fue conmemorado durante un evento celebrado en el Museo de la Ciencia y la Tecnología de Milán, Italia. Allí se revisaron los avances de la firma en inteligencia artificial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico, áreas que han sido fundamentales en su estrategia de crecimiento y diversificación. El medio consigna que estos logros financieros se alcanzaron en un contexto de volatilidad en el mercado global y ante un primer semestre especialmente desafiante.

De acuerdo con la información publicada, la clave detrás de este desempeño radica en varios factores: la expansión de la oferta de productos y servicios, la consolidación de alianzas con socios comerciales y la creciente demanda de soluciones empresariales sofisticadas. El segmento B2B se ha posicionado como uno de los principales motores de expansión para Acer. La empresa detalló que los ingresos provenientes de negocios diferentes a computadoras personales y pantallas representaron el 32,2 por ciento del total durante 2025, reforzando su estrategia por diversificar sus fuentes de ingreso.

En la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Acer atribuyó aproximadamente el 30 por ciento de su volumen comercial a estas nuevas líneas de negocio. El vicepresidente de la PBU de Acer EMEA, Massimiliano Rossi, explicó al medio que la capacidad de adaptarse a un entorno en transformación ha permitido a la organización convertir la complejidad en oportunidades de desarrollo.

La modificación del modelo de negocio tradicional ha consistido en integrar el enfoque central en ordenadores personales y pantallas con la promoción de múltiples motores de crecimiento. Esta transformación ha generado un grupo empresarial robusto, enfocado en proporcionar infraestructura digital integral a clientes corporativos. La finalidad de esta estructura es fortalecer la resiliencia financiera para contrarrestar los ciclos propios del mercado de PC y ampliar la presencia de la compañía, especialmente en mercados emergentes.

Rossi precisó que la meta es avanzar hacia un modelo más abierto y colaborativo, en el que las habilidades, los socios estratégicos y la construcción de ecosistemas permitan el desarrollo de valor sostenible en el tiempo. Según publicó el medio, esta visión ha dado lugar a colaboraciones y modelos de cooperación que aprovechan sinergias entre diferentes empresas del grupo.

Acer también ha realizado avances importantes en materia de sostenibilidad, trazando un plan que atraviesa todas las etapas del ciclo de vida tecnológico de sus productos. De acuerdo con los datos reportados, la empresa ha conseguido aumentar la reducción de emisiones de CO2 en su cadena de suministro, pasando de 274 toneladas en 2023 a superar las 2.000 toneladas en 2025. Entre las iniciativas implementadas se destaca la promoción de una cultura orientada a la reparación de equipos, priorizando la extensión de la vida útil sobre la sustitución, alineándose de este modo con la Directiva europea sobre el Derecho a reparar.

Un ejemplo de este tipo de acciones es el programa Acer Optimize, con el que se da una segunda vida a dispositivos usados a través de reembolsos (‘cashback’) de hasta el 55 por ciento del precio original, dependiendo de la antigüedad y el uso de los equipos. Este plan, según detalló el medio, persigue disminuir el impacto ambiental y fomentar la reutilización de recursos en el sector tecnológico.

La estrategia integral de Acer combina el avance en innovación tecnológica, la diversificación del portafolio y el compromiso ambiental, generando signos de resiliencia en un entorno caracterizado por la incertidumbre y la competencia global. Este enfoque ha consolidado a la multinacional como un referente capaz de adaptarse a los cambios del mercado, aprovechando tanto la evolución de la demanda empresarial como el desarrollo de tecnologías orientadas a la sostenibilidad.