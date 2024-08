Previa del España - Bélgica

La selección española femenina de baloncesto jugará este miércoles (14.30 horas) ante Bélgica, actual campeona de Europa, su partido de cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París, el que le da acceso a la lucha por las medallas y al que llega animada después de firmar una fase de grupos perfecta con tres triunfos en tres partidos. Las españolas quieren superar esta ronda a la que acceden por tercera vez consecutiva y quinta en total, y que sólo han podido ganar en una ocasión, en Río 2016 con un gran canasta inolvidable sobre la bocina de Anna Cruz ante Turquía. En Tokyo 2020, una ajustada derrota ante Francia por 64-67 alejó el sueño de las medallas y puso el fin a un doloroso verano. El equipo que dirige Miguel Méndez no lo tendrá fácil tampoco porque volverá a medirse a un rival de exigencia y al que acude con cierto ánimo de revancha tras caer ante las belgas la final del Eurobasket del año pasado por 58-64, una derrota amarga en un partido que fueron dominando hasta el último periodo, y que se les acabó escapando en el tramo final. Sin embargo, de ese partido disputado hace algo más de un año, hay dos bajas importantes de jugadoras titulares en aquella final y que no están en París por lesión, una por cada equipo como son la base belga Julie Allemand y la pívot española Raquel Carrera, que fueron dos de las más destacadas de ese encuentro. A cambio, España estará reforzada por la nacionalizada Megan Gustafsson que vivirá un bonito duelo con la estelar Emma Meesseman, que ya fue verdugo el pasado verano (24 puntos). La jugadora del Fenerbahce llega a esta ronda eliminatoria como la máxima anotadora hasta ahora de la competición, con 26,3 puntos de promedio, y la más valorada, con 29,3 créditos, por lo que la defensa española tratará de frenarla para reducir su impacto, aunque debe vigilar a otras jugadoras como la alero Antonia Delaere, del Perfumerías Avenida, que hizo 16 puntos y 8 asistencias ante los Estados Unidos. Enfrente, una España liderada por Gustafson, que promedia 17 puntos y 10 rebotes en el torneo olímpico para liderar a un equipo que ha estado a muy buen nivel, pero con sufrimiento, en la fase de grupos donde se deshizo de China, tras una prórroga y en un encuentro que parecía perdido, Puerto Rico, a la que ganó con dos tiros libres de Laura Gil en los segundos finales, y a Serbia, donde ofreció su mejor nivel pese a los apuros por el intento de remontada final de su rival. Esa victoria ante el combinado balcánico trajo además la buena noticia de la vuelta a la pista de la alero María Conde, que se estrenó con 15 puntos en 17 minutos y que dará más argumentos ofensivos a la subcampeona olímpica de 2016 donde también está brillando Leo Rodríguez o una Mariona Ortiz que está dando buenos minutos. Los dos equipos se conocen bastante bien y ya se vieron las caras además en la preparación para Paris 2024, en un triangular en Charleroi donde las locales se impusieron de forma muy clara por 76-58, aunque Méndez no pudo contar en esa ocasión con Gustafson. Bélgica también llega motivada a la hora de la verdad para la que sacó billete 'in extremis'. Tras verse sorprendida por Alemania en su debut (83-69), elevó su nivel para sumar la previsible derrota (74-87)ante unos Estados Unidos, a la que estuvo de sorprender en el Preolímpico de febrero (81-79) y consiguió un billete como una de las mejores terceras al ganar (85-58) a Japón, actual subcampeona olímpica, con exhibición de Meesseman (30 puntos y 11 rebotes). De este modo, para batir a las belgas y avivar el sueño de una medalla olímpica, el combinado española necesitará su mejor versión en los dos lados de la pista y en los 40 minutos del choque. "Hace un año no nos llegó con 37 minutos", recordó en la previa el seleccionador nacional. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. ESPAÑA: Cazorla, Rodríguez, Conde, Gil y Gustafson --posible quinteto inicial--; Ortiz, Torrens, Vilaró, Araújo, Romero, Casas y Ginzo. BÉLGICA: Ramette, Vanloo, Delaere, Linskens y Meesseman-- posible quinteto inicial--; Resimont, Claessens, Mununga, Beckie Massey, Billie Massey, Mbaka y Joris. --PABELLÓN: Paris Bercy Arena. --HORA: 14:30/TVE.

Compartir nota: Guardar Nuevo