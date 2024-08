Maduro carga contra WhatsApp por su uso "para amenazar a Venezuela" y a chavistas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha cargado este lunes contra la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp por estar siendo usada "para amenazar" al país y a simpatizantes y miembros del chavismo en el marco de las protestas opositoras para rechazar los resultados de las elecciones presidenciales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio la victoria al mandatario. "Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Desde teléfonos de Colombia, de Miami (EEUU), de Perú, de Chile, se esconden cobardes detrás del anonimato. Ustedes se esconderán, pero la juventud va a ser irreversible", ha expresado Maduro durante un discurso pronunciado ante una multitud de manifestantes. En ese sentido, ha afirmado que la aplicación está sirviendo para "amenazar a las y los jóvenes líderes populares, de calle, de comunidad, a la familia militar, policial y a toda Venezuela", razón por la que ha pedido un "retiro voluntario, progresivo y radical" de WhatsApp. "Dile no a Whatsapp. No a Whatsapp de Venezuela. Firmeza, alegría, movilización, que esta batalla la vamos a ganar. (...) Hay otras apps, sistemas de mensajería como Telegram --rusa-- y Wechat --china--. ¡Vamos todos y todas!", ha añadido Maduro. DIFERENTES ONG MUESTRAN SU PREOCUPACIÓN POR LAS DETENCIONES La ONG Foro Penal de Venezuela ha aumentado a 1.010 el número de arrestos verificados e identificados, de los que 91 son menores de edad, durante las masivas protestas opositoras, y ha expresado su preocupación por las detenciones selectivas contra defensores de Derechos Humanos y activistas, en los que la mayor parte de los casos "no se permite el derecho a la defensa". "Son 1.010 detenidos, pero ya desde el lado de funcionarios del Estado ya han dicho que son más de 1.200 y hasta 2.000, (...) se imputan a las personas por instigación al odio, terrorismo, asociación para delinquir, más o menos ese es el menú, por decirlo así, y en algunos casos incluyen traición a la patria, en otros destrucción a la vida pública", ha manifestado el director de Foro Penal, Alfredo Romero, durante una rueda de prensa. Tras ello, ha informado sobre la detención de un activista de la ONG por "pedir información" en un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el municipio de Montalbán, algo que les tiene "bastante consternados". Por su parte, la ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado estas detenciones arbitrarias, y ha informado de que al menos 700 personas están siendo acusadas de "terrorismo", de "incitación al odio" y de otros delitos. "Información creíble indica que las personas detenidas están incomunicadas, sin asistencia legal y trasladadas a prisiones de máxima seguridad, expuestos a altos riesgos de malos tratos y tortura. Exigimos que las autoridades dejen de detener a quienes ejercen sus derechos y pedimos al fiscal general que garantice a todas las personas detenidas acceso a abogados de su elección y todas las garantías del debido proceso", reza el comunicado.

