Julia Benedetti, sin presión en París: "Lo llevo bien porque sabes que al final puedes seguir aprendiendo"

La 'skater' española Julia Benedetti tiene claro que, pese a acertar o fallar durante alguna rutina de movimientos, en su deporte "al final puedes seguir aprendiendo", y por ello, a punto de competir en el Park, lleva su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 de un modo "más tranquilo" que lo vivido hace tres años en la cita de Tokio. "Prefiero ir ahora que cuando fui más de pequeña. Pero bien, lo llevo bien porque sabes que al final puedes seguir aprendiendo y que, aunque no te salga igual como esperas, aún tienes muchas más oportunidades", ha afirmado la deportista coruñesa durante una entrevista con Europa Press. A sus actuales 19 años, Benedetti ha comparado su anterior presencia olímpica con la de este martes. "El año de Tokio como que lo viví más... buf. Porque era la más pequeña de la delegación y todo el mundo me solicitaba más, yo creo. Este año más tranquilo, la verdad. También soy más mayor, entonces como que lo sé llevar de otra manera", ha señalado. También ha identificado un salto cualitativo entre las 'skaters' de su modalidad. "Sí, muchísimo. De la gente que ha ido a Tokio, no mucha gente repite estas Olimpiadas porque hay mucha gente que ha salido nueva", ha avisado la 'skater' gallega, fijando también sus objetivos en la instalación nº 4 dentro de la Plaza de la Concordia. "Hacer lo mejor posible, disfrutar la experiencia; que al final Tokio la disfruté, pero era diferente con el COVID y eso", ha recalcado. "Y pues eso, hacer lo mejor posible porque en Park depende mucho también el 'skatepark'. Llegas allí y te lo encuentras, y puede que se te dé muy bien o puede que no. Entonces, obviamente, espero que se me dé bien, y hacer lo mejor posible, y listo", ha insistido Benedetti finalmente.

