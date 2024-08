Aitana y Sebastián Yatra rompen su relación. Celos, dudas y una posible infidelidad

Las alarmas acerca de una posible crisis entre Aitana y Sebastián Yatra se encendieron este sábado, cuando la cantante, muy emocionada, rompía a llorar durante su concierto en Vigo justo antes de interpretar la balada que compuso con el colombiano durante un viaje a Islandia, 'Akureyri', con la que sellaron su reconciliación el pasado marzo 4 meses después de su comentadísima ruptura en noviembre tras un año de noviazgo. "Hay momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble... pero a veces termina, a veces se acaba y no pasa nada. No permitáis nunca que nadie os diga que nada es para siempre, porque muchas cosas pueden ser para siempre. La familia es para siempre, los amigos son para siempre y vosotros vais a ser para siempre" confesaba sentada en el escenario del auditorio vigués sin poder contener las lágrimas. Y ahora es el diario 'ABC' el que confirma que la ruptura de la pareja, a la que se vio por última vez derrochando felicidad el pasado 21 de julio, en el concierto de Karol G en el Santiago Bernabeú, es un hecho. Según ha revelado la periodista Pilar Vidal, fue Yatra el que tomó la decisión de acabar con su relación antes de irse de vacaciones juntos, pillando por sorpresa a una Aitana que no se imaginaba este doloroso final tan solo 5 meses después de darle una nueva oportunidad a su amor. Aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado la ruptura ni se ha pronunciado sobre el asunto, se especula con que ninguno de los dos habría perdido el tiempo. Y suenan con fuerza los nombres del actor Arón Piper, con el que se ha visto a la cantante de 'Las Babys' de lo más cómplice de fiesta en Ibiza, y de Bú Cuarón, hija del director de cine Alfonso Cuarón, con la que el colombiano podría tener algo más que una amistad. También se rumorea que detrás de la ruptura estarían los celos de Yatra, que no se habría tomado nada bien que Aitana haya sido relacionada en los últimos tiempos no solo con el protagonista de 'Élite' sino también con los futbolistas Pedri o Jude Bellingham, con el que ha comenzado a seguirse en redes sociales. No son las únicas teorías que circulan sobre la ruptura, ya que muchos apuntan a que el cantante de 'Vagabundo', que se ha dejado ver de lo más sonriente en las Olimpiadas de París -en las que ha asistido a diversas competiciones, como la final de tenis entre Carlos Alcazar y Novak Djokovic- se habría "aburrido" de su relación y estaría buscando nuevas 'emociones'. Muchos rumores y ninguna certeza, puesto que de momento tanto Aitana como Sebastián prefieren guardar silencio sobre su ruptura.

