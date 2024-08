Smotrich desliza que podría estar "justificado" causar la muerte por hambre de dos millones de palestinos

El ministro de Finanzas de Israel, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, ha deslizado este lunes que podría estar "justificado y ser moral" el causar la muerte por hambre de dos millones de palestinos de la Franja de Gaza mediante un bloqueo, pero que "en la realidad global actual", la comunidad internacional lo impide. "Estamos llevando ayuda porque no tenemos otra opción (...) No podemos, en la realidad global actual, gestionar una guerra. Nadie nos permitirá causar que dos millones de civiles mueran de hambre, aunque podría estar justificado y ser moral hasta que nos devuelvan nuestros rehenes", ha aseverado el ministro Smotrich. En declaraciones a los medios de comunicación Smotrich ha lamentado que Israel vive en una situación en que necesita de "legitimidad" por parte de la comunidad internacional para gestionar la guerra, según recoge el diario local 'The Times of Israel'. Asimismo, ha apuntado que Israel debe recuperar el control total de la Franja de Gaza y ha puesto en duda que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "no quiera o no sea capaz" de ponerle freno a las voces de su gabinete que se oponen a tal extremo. Netanyahu ha rechazado la posibilidad de volver a ocupar la Franja de Gaza casi 20 años después, si bien Smotrich ha defendido en reiteradas ocasiones que, sin la retirada de las posiciones de 2005 --cuando Israel controlaba el enclave palestino-- no se habría producido al ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del pasado 7 de octubre. Hamás llevó a cabo una ofensiva contra el sur de Israel que dejó casi 1.200 muertos y en la que secuestró a cerca de 240 personas. Israel lanzó entonces una operación militar en respuesta que deja cerca de 40.000 palestinos muertos y que ha despertado las solidaridad de otros grupos de la región en apoyo a la Franja de Gaza, incluido Hezolá en Líbano o los hutíes de Yemen.

