Nvidia retrasa la producción sus chips de IA Blackwell B200 por un fallo de diseño

Nvidia ha retrasado el lanzamiento de sus nuevos chips de Inteligencia Artificial (IA) más avanzados Blackwell B200 debido a un fallo en su diseño, que tardarán al menos tres meses más en producirse, lo que afectará a clientes de la tecnológica como Microsoft, Google y Meta Platforms. El nuevo chip Blackwell GPU B200 es el sucesor del chip H100 y cuenta con 208.000 millones de transistores, frente a los 80.000 millones de transistores del modelo anterior. Asimismo, alcanza los 20 petaFLOPS de rendimiento de IA y tiene un ancho de banda de 8TB por segundo. La compañía estadounidense presentó su nueva serie de procesadores Nvidia Blackwell en marzo de este año, en el marco de su conferencia de desarrolladores de IA Nvidia GTC, cuando destacó que se trataba del chip "más potente del mundo". En ese momento, Nvidia indicó que los productos basados en Blackwell estarían disponibles para los socios a partir de finales de este año 2024, pero ahora se ha conocido que la producción de estos nuevos chips se ha retrasado debido a un fallo en el diseño. Así lo ha informado la tecnológica a compañías clientes afectadas como Microsoft, tal y como ha recogido The Verge y ha podido conocer The Information, que ha tenido acceso a declaraciones de fuentes relacionadas con el incidente, incluido un empleado de Microsoft. Según han explicado dichas fuentes, la producción de los chips Nvidia Blackwell B200 tardará al menos tres meses más de lo previsto. En concreto, el retraso se debe a un fallo de diseño descubierto "inusualmente tarde en el proceso de producción", según han matizado. Este error puede afectar a las principales empresas clientes de Nvidia como Meta Platforms, Microsoft y Google que, según ha subrayado The Information, han pedido procesadores por valor de "decenas de miles de millones de dólares". En este sentido, de cara a resolver el problema de producción, Nvidia ha comenzado a realizar nuevas pruebas con el fabricante Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Además de todo ello, el portavoz de Nvidia, John Rizzo, también ha compartido con The Verge que se espera que la producción del Blackwell B200 "se incremente en el segundo semestre".

