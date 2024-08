La coreana An une el título olímpico al mundial

París, 5 ago (EFE).- La surcoreana Se Young An, número uno del mundo, ganó este lunes la medalla de oro en bádminton, en una final muy igualada con la china Bing Jiao He, sexta cabeza de serie, y que se decidió en dos juegos, 21-13 y 21-16 en 52 minutos.

He fue la jugadora beneficiada el domingo por la retirada de la española Carolina Marín en semifinales, lesionada de gravedad en la rodilla cuando tenía encarrilado el pase a la final.

El oro consolida a An, de 22 años, como la indiscutible estrella del bándminton actual, al sumar su condición de campeona del mundo y de líder del ránking a su título en París 2024.

Ninguna jugadora enlazó más de cinco puntos seguidos durante el choque.

Aunque He adquirió las primeras ventajas, no tuvo paciencia para administrarlas y tras el 5-5 la igualdad fue máxima y las dos finalistas se marcaron de cerca, punto a punto. El 16-12 fue el primer margen sustancial que tuvo An y desde ahí se impulsó para apuntarse el primer juego.

El segundo parcial fue de dominio inicial del bádminton rápido y agresivo de la surcoreana, pero He no quería dejar escapar la final y llegó a empatar 11-11. Hasta ahí alcanzó su resistencia.

Aunque ambas ofrecieron síntomas de agotamiento físico, aún ofrecieron unos últimos puntos magníficos. Con 20-14, la china salvó el primer punto de partido al ganar un largo intercambio. An falló el siguiente. Pero He echó fuera el posterior intercambio y puso fin a una final de alto nivel.

El bronce fue para la indonesia Gregoria Mariska Tunjung, sin jugar debido a la lesión de Carolina Marín.