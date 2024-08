Cinco detenidos en Tel Aviv en protestas con menor afluencia ante la intensificación del conflicto en Oriente

Cinco personas han sido detenidas este sábado en Tel Aviv en enfrentamientos violentos con la Policía, en el marco de las manifestaciones antigubernamentales, que han contado con una menor afluencia que en ocasiones anteriores ante el temor a un ataque en medio de la intensificación del conflicto en la región. "Esta noche (...) varios manifestantes se reunieron ilegalmente en Menachem Begin Road, rompieron los bloqueos policiales con violencia y comenzaron a marchar hacia el norte, bloqueando la carretera y rompiendo el orden", ha relatado la Policía israelí en su cuenta de la red social X. Estos enfrentamientos "violentos" con las fuerzas de seguridad tuvieron lugar en la calle Menachem Begin de Tel Aviv, que había sido cerrada por la Policía para "permitir un equilibrio entre la libertad de protestar legítimamente y la libertad de movimiento". Unas 1.000 personas se concentraron en la localidad israelí, según apunta el diario 'Times of Israel', en una participación "muy inferior a la habitual", achacada al temor a un ataque por parte de Irán y Hezbolá. Desde la Plaza de los Rehenes, los manifestantes marcharon hasta el cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la calle Begin, donde fueron dispersados por la Policía a caballo. Los diputados laboristas Naama Lazimi y Gilad Kariv, presentes en la concentración, pidieron a los agentes no cargar contra los manifestantes, alegando que "no eran violentos". También se han producido concentraciones frente a la residencia oficial del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en la ciudad de Jerusalén; y ante la casa del ministro de Defensa, Yoav Gallant, en Amikam, cerca de Hadera.

