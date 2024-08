Mechaal, Fontes y Mario García Romo, eliminados del 1.500 tras la repesca

París, 3 ago (EFE).- El catalán Adel Mechaal, el granadino Ignacio Fontes y el salmantino Mario García Romo cayeron eliminados este sábado en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de París en los 1.500 metros tras sus respectivas carreras de repesca por entrar en las semifinales.

Mario García Romo, en la línea de irregularidad que lleva toda la temporada, sin final en los Europeos de Roma, también cayó en la primera ronda en París. Lo hizo por partida doble, en la primera carrera y también en la repesca, en la que terminó noveno con 3:37.01, lejos de su mejor marca del curso (3:35.31), que de inicio era la duodécima peor de los trece atletas de su serie.

"No han sido buenas las sensaciones. He entrenado muy bien los últimos meses, no sé que es lo que ha faltado este año. He hecho todo lo posible, me he dejado la piel en estos últimos años, he intentado mejorar y creo que lo he conseguido aunque este año los resultados no han estado de mi parte", dijo el atleta salmantino.

Tampoco pudieron pasar a semifinales los otros dos españoles en la segunda serie.

Ignacio Fontes, que llegó a París en el puesto 46 del ránking internacional, fue octavo con 3:35.04, cerca de su marca del año (3:34.81), y se quedó sin repetir la final olímpica de Tokio.

"No estoy satisfecho pero el nivel sube. Cuando no estás a un poco más del cien por cien se paga. Se acabó este ciclo olímpico en repesca. Esperaba un poco más pero no ha podido ser. Me ha costado entrar en carrera. Eso me ha condicionado afrontar con más valentía la carrera. He intentado ver si los músculos funcionaban pero era imposible. Ha sido muy cara la clasificación", señaló Fontes.

Adel Mechaal comenzó rezagado, en ningún momento encontró el ritmo a la carrera y se dejó llevar al verse sin opciones. Acabó decimocuarto y último con 3:42.79.

"Estoy un poco decepcionado. Son de esos días que a ningún día le gusta encontrarse. Desde el inicio me encontraba vacío, cansado, así que ahora toca recuperarse de este duro golpe y a por la siguiente. Un poco desilusionado pero espero recuperarme para los 5.000", confesó el pupilo de Antonio Serrano.

Ésta es la primera vez que no hay representantes españoles en las semifinales olímpicas de 1.500 desde Londres 2012. En aquella ocasiones cayeron eliminados David Bustos, Diego Ruiz y Álvaro Rodríguez.

Los seis atletas que entraron en las semifinales de los 1.500 fueron el irlandés Cathal Doyle, el francés Azzedine Habz y el italiano Ossama Meslek, en la primera serie, y el italiano Federico Riva, el canadiense Charles Philibert-Thiboutot y el británico George Mills, en la segunda. EFE

